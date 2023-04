Tereza H. (26) o svém životě před pákistánským vězením: Noční předání záhadné sošky!

Vloni se šestadvacetiletá Češka Tereza H. vrátila zpět do rodné vlasti po letech utrpení v pákistánském vězení. V tom si odpykávala trest za pašování heroinu, ze kterého byla nakonec očištěna. Čtyři roky života jí už ale nikdo nevrátí. Po návratu do Česka se Tereza rozhodla skrze sociální sítě popisovat fanouškům pravdivou historii toho, co se jí v životě stalo.

Šestadvacetiletá rodačka z Uherského Hradiště navštívila Pákistán ještě před svou osudnou cestou v roce 2018, kdy byla zadržena na letišti v Láhauru za údajné pašování drog, z něhož byla nakonec očištěna.

Do Pákistánu se Tereza H. dostala už v minulosti, kdy tam jela nafotit několik snímků. Před odletem ze země ale od svého doprovodu dostala podivné sošky, které měla převézt do Evropy a předat muži, se kterým byla před časem ve Velké Británii.

Z Pákistánu tedy Češka odletěla do Francie. Tam už den předtím přiletěl muž, se kterým byla v Pákistánu. Ten po příletu poslal Terezu na hotel. V něm ale žena zjistila, že nemá dostatek financí, aby se mohla ubytovat. „Říkala jsem si, co budu sakra dělat. Můj společník mi slíbil, že mi peníze navíc pošle, ať jdu do banky,“ popisuje v novém videu na HeroHero Tereza.

Noční předání v parku

Po cestě se jí stala nepříjemná zkušenost. „Zahnula jsem do jiné uličky, než kterou jsem měla jít, a potkala jsem tam nějakého černocha. Ten mi řekl, že ví, kde ta banka je, a ať jdu s ním. Jenže podle mapy jsem viděla, že mne táhne na opačnou stranu,“ vypráví Tereza. Nakonec se ženě podařilo muže opustit a dojít do banky a následně do hotelu, kde měla přespat.

Ještě toho večera byla pověřena, ať jde v noci předat do parku jednomu muži sošku psa, kterou přivezla společně s dalšími předměty z Pákistánu. „Kdybych tehdy věděla, kolik peněz v těch soškách je, asi bych tomu borci nic nepředala a utekla,“ říká dnes s úsměvem a nadsázkou Tereza. „Já jsem nepochopila, že ten muž tam přišel dělat obchod. Začala jsem ho zvát na skleničku a večeři, ale on si vzal sošku a rychle odešel,“ doplňuje Tereza.

Neřešila jsem, že může jít o něco víc

Druhý den ji její doprovod z Pákistánu zavezl na letiště. Ještě předtím ale se ženou zastavil v podzemních garážích. „Tam si z mého příručního kufru přendal ty okrasné sošky do svého auta. V tu chvíli jsem to nehrotila a nezajímalo mě to. Za focení jsem dostala krásné dárky, cestovala jsem díky tomu, tak jsem neřešila, jestli v té mé cestě nemůže být něco víc,“ přiznává Tereza. Poté se už vrátila zpět do České republiky. Nezůstala v ní tehdy ale na dlouho...