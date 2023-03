Tereza H. (26) řekla, jak to bylo: První cesta do Pákistánu!

Přes Anglii do Francie a pak do Pákistánu. Tereza H. (26) v nejnovější videozpovědi fanouškům popsala, jak se dostala do země v jižní Asii. Na jiný kontinent původně cestovala jen kvůli focení. A o pozornost neměla jako blondýnka v převážně muslimské zemi nouzi!

Tereze z Uherského Hradiště se v roce 2018 převrátil život vzhůru nohama poté, co ji zatkli celníci na letišti v pákistánském Láhauru. Čtyři roky si vytrpěla v tamním vězení, až ji nakonec po průtazích soud definitivně očistil.

Zpět v České republice začala žít normální život a po dlouhém přemýšlení se rozhodla odvyprávět svůj příběh. Na sociální síti Herohero ve videích fanouškům vypráví, co všechno jejímu zadržení v exotické zemi předcházelo. V posledním videu popsala cestu do Pákistánu.

Šmelina s vízem?

Tereza se z Belgie dostala do anglického Manchesteru, kde jistou dobu bydlela u Pákistánce, který jí vyřizoval vízum na ambasádě. Povyprávěla i o tom, jak potkala muže, který měl dvě manželky a deset dětí. „Říkala jsem mu dvojí manžel. Měl jeden barák se svojí manželkou a o tři baráky dál měl další barák s manželkou,“ popsala vtipně s tím, že se pak dozvěděla, že tento muž dříve pracoval na ambasádě a pracoval s pasy.

„Nevím, co se tam dělo, ale dřív pracovával na ambasádě (…), takže si myslím, že tam byla nějaká šmelina,“ dodala Tereza. Jako důvod cesty uvedla návštěvu známé, ve skutečnosti ale do Pákistánu letěla kvůli focení jako modelka.

Přes Francii

Původní plán byl, že Tereza z Anglie poletí do Francie a následně do Pákistánu. Po focení se pak měla vrátit rovnou do Anglie, kde měla dostat peníze, a poté domů do Česka. „Teď si říkám, jak jsem mohla být tak blbá, že tam kolem toho bylo takových okliček, když to měl být přímý let z Anglie do Pákistánu. Jenže v té době jsem si to neuvědomila,“ uvedla ve videu.

Tereza si ve Francii tři dny užívala v Paříži, nafotila stovky fotek, jenže… Doprovod jí dělal jistý muž, kterého Tereza nejmenovala. „Když jsem přišla na hotel, tak se mi pokazil telefon. Teď postupem času si říkám, že se mi možná telefon nepokazil sám, možná mi ho on pokazil, abych tam ty fotky neměla,“ zavzpomínala Tereza na možný důvod ztráty fotografií.

Naprosto jiný svět

Když nakonec odcestovala do Pákistánu, čekal ji kulturní šok. „Vůbec jsem nechápala, když jsem to viděla. Toto byla katastrofa. Všude na zemi špína, ani ne chodníky, ale rozprášená hlína,“ popsala první dojmy z neznámé země. Bála se dokonce vyjít i ven. O lidech v typických islámských oblecích si myslela, že jsou pacienti z nemocnice.

Spolu s mužem, který ji doprovázel ve Francii, se pak přemístili do domu bez elektřiny. Přes všechny zvláštnosti ale Tereza pobyt popsala jako bezproblémový. Mamince se ozývala každý večer, aby rodina věděla, že je i tak daleko od domova v pořádku.

Jako blonďatá běloška měla v Pákistánu hodně pozornosti místních obyvatel. Terezu si údajně pletli s modelkou Claudií Schiffer. „Tady jsem byla jediná blondýna, dělalo mi dobře, že na mě všichni koukali,“ odkryla své tehdejší pocity.

Nakonec došlo i ke slíbenému focení, jenže fotografie se nikdy nikde neobjevily. Tereza se pak s kufrem plným oblečení a kabelek mohla vydat na dlouhou cestu zpět do Česka.