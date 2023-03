Tereza H. (26) šokovala fanoušky vyprávěním o kariéře společnice: Na vzdechy jako och a ach cizí jazyk umět nemusíte!

Autor: pma -

V drsném pákistánském vězení strávila šestadvacetiletá Tereza H. za pašování drog čtyři roky. Po návratu do Česka si nejprve dávala od sociálních sítí pauzu. V současnou chvíli s fanoušky sdílí informace ze svého osobního života a nově jim i skrze videa vypráví, jak se Pákistánu vlastně dostala a čím se předtím živila. Přiznala dokonce, že pracovala jako společnice a popsala, jak její tehdejší práce probíhala!

Šestadvacetiletá Tereza H. byla před pěti lety celníky zadržena na pákistánském letišti v Láhauru. V jejích zavazadlech zaměstnanci našli devět kilogramů heroinu a Češka tak za pašování drog strávila čtyři roky v kriminále než byla osvobozena. Ještě předtím, se ale Tereza živila jako profesionální společnice. K této branži se dle jejího vyprávění v nejnovějším videu dostala přes kamaráda, který jí původně nabízel focení aktů. „Kamarád mi pak sdělil, že ti muži, kteří budou u focení přítomní, po mně asi ještě něco budou chtít. A o uklízení nebo mytí oken úplně nešlo,“ uvedla sociální síti HeroHero Tereza. Pět let Terezy H. (26): Drogy v kufru, drsné vězení i štěstí s novou láskou! Co plánuje dál? Za sex více peněz Zpočátku přemýšlela nad tím, že by problémem mohla být jazyková bariéra, protože neumí tak dobře anglicky. Nakonec to ale taková překážka prý nebyla.

„Při práci společnice úplně moc mluvit nepotřebujete. Je potřeba dělat spíše jiné věci. Vzdechy jako ach a och se v každém jazyce řeknou stejně,“ šokovala svou upřímností fanoušky Češka. „Práce společnice spočívá v tom, že si ji chlap zaplatí a ona s ním chodí například na večeře, doprovází ho na schůzky nebo s ním létá na dovolenou. Je jen na ní, jestli s mužem bude spát nebo ne. Pokud to tak ale bude, dostane víc peněz,“ vysvětlila Tereza.

Hodnoty už má jiné

Fanouškům se také žena svěřila s velmi osobními zkušenostmi. „S jedním mužem jsem byla opravdu jen na pracovní večeři. Byla jsem v krásných šatech, hezky namalovaná, nemusela jsem nic říkat, dostala jsem zaplaceno a dobře jsem se najedla,“ líčí Češka. Práce společnice ale měla i svou stinnou stránku.

„Na jednu stranu je to hnus spát s cizími muži za peníze, zvláště když ti chlapi nejsou ve tvé věkové kategorii a nevypadají třeba jako Brad Pitt. Na druhou stranu jsem vyrostla a mám úplně jiné priority, se kterými bych to už nedělala,“ přiznává Tereza. „Pochopila jsem, že peníze se dají vydělat i poctivě. Prodávat své tělo jiným mužům není hezké a ty dívky na to pak později zřejmě doplatí,“ míní žena.

Práce společnice také Tereze umožnila cestovat. I díky tomu a kontaktům se několikrát dostala do Pákistánu. Při čtvrté cestě se to ovšem vymstilo i jí.