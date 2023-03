Zbytečná smrt barmanky Blanky nebo studentky Šárky: 20 let od brutálních vražd, které otřásly Českem!

Aleš Provazník žádal u soudu o obnovu řízení | Foto Blesk - Jana Ulrichová

datum vraždy: 18. 4. 2003

místo: Rumburk

trest: 12,5 let vězení

V dubnu roku 2003 otřásla severočeským Rumburkem vražda teprve šestnáctileté Martiny. Dívka se v jednom z tamních parků seznámila s o tři roky starším Alešem Provazníkem a 18. dubna se s ním a přáteli vydala na diskotéku.

Z té se osudného večera s Provazníkem vytratila a šli si koupit alkohol. Mezi dvojicí mělo dojít k intimní chvilce, pohlavní styk ale dívka důrazně odmítla.

Pak se podle Provazníkovy výpovědi dvojice vrátila do klubu. Nejprve prý do něj vešla Martina a po několika minutách i Provazník. „Když vstupovala do klubu, tak jsem ji viděl naposledy,“ zdůraznil. Čekal, že dívku uvnitř objeví, ale když se neukázala, myslel si, že odešla domů, a tak se vydal na vlak domů do nedalekého Šluknova.

V parku U nemocnice bylo po dvou dnech nalezeno tělo pohřešované Martiny, které jevilo stopy po brutálním násilí.

Martina byla zavražděna obzvlášť surovým způsobem. Vrah ji rdousil, bil sevřenou pěstí a zřejmě i kopal. Dívka utrpěla tříštivou zlomeninu nosních kůstek s odtržením chrupavčité části nosu, otok mozku, puklinu spodiny lební a rozsáhlé krevní výrony na obličeji, hlavě a krku.

Aleš Provazník se k vraždě nikdy nepřiznal, i když ho usvědčily jeho stopy DNA za Martinými nehty. Ústecký krajský soud za brutální vraždu poslal Provazníka na 12,5 roku do vězení a uložil mu ústavní sexuologickou léčbu. Pachatel se odvolal, ale vrchní soud v Praze verdikt ústeckého krajského soudu potvrdil.