V herně se tehdy čtyřnásobný trestanec seděl nad pivem a servírce se svěřoval, že nemá peníze na dárky pro svých devět dětí. Když před ním neuváženě začala počítat tržbu, zasvítily mu oči, popadl nůž a ženu bodal, i když už ležela bezvládně na zemi.

„Prostě se mi zatmělo před očima. Popadl jsem nůž a popíchal jsem ji. Pak už nevím nic,“ přiznal se už před dvěma lety u soudu, který ho poslal do Valdic na 15 let a 9 měsíců.

Tam měl dosti času na to, aby nařkl z mordu svou manželku Evu (32)! Křivě, jak nakonec sám potvrdil. Prý lhal v emocích…

Děti v domově

„Měla se postarat o našich devět děcek. Nechala je ale hladovět, nechodily do školy, ponocovaly někde na ulicích. Zakazovala, aby mi psaly, pak je dala do děcáku. Proto jsem si to na ni vymyslel,“ prohlásil včera před soudem, který mu přidal k trestu dalších 32 měsíců za křivé obvinění. Trest vrah přijal.

