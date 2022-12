Vánoční menu den po dni: Kuba, rybí polévka, kapr načerno i Štěpánská pečeně

Vánoční svátky jsou zejména o setkávání – a to rodin a přátel, kteří na sebe během roku často nemají tolik času. K pohodové a uvolněné atmosféře přispěje také dobré jídlo a pití. To má během Štědrého dne a dalších vánočních svátků své tradice, podle nichž nelze na sváteční stůl podávat jen tak ledajaké chody. Pokud v českých vánočních zvycích tápete, nabízíme inspiraci.

Troubu předehřejeme na 180 °C, zapékací formu vymažeme máslem, uvařené kroupy scedíme a vsypeme k cibuli. Restujeme za občasného promíchání cca 5 minut. Poté dochutíme solí, pepřem a majoránkou. Česnek oloupeme, prolisujeme ke kroupám, promícháme a půl minuty restujeme. Směs přesuneme do pekáče a pečeme v předehřáté troubě 15 minut dozlatova.

Postup: Včer předem namočíme zvlášť kroupy a houby do vody. Následující den kroupy slijeme, propláchneme, zalijeme vodou, osolíme a uvaříme doměkka. Po 15 minutách přidáme houby, které jsme předtím slili. Cibuli oloupeme, nakrájíme nadrobno a opečeme dozlatova. Přidáme kmín a restujeme půl minuty.

Postup: Kapří hlavy důkladně očistíme, spaříme vroucí vodou a oškrábeme černotu. Vaříme spolu se zeleninou a kořením cca ½ hodiny, aby vznikl vývar. Chvíli před koncem přidáme mlíčí (aby se nerozvařilo) a bujon. Hlavy poté vyjmeme, obereme z nich maso, mlíčí pokrájíme na kousky a zeleninu nastrouháme nahrubo. Na másle osmahneme mrkev, aby pustila barvu, přidáme mouku a vzniklou jíšku vmícháme do polévky. Krátce povaříme. Podáváme s osmaženým rohlíkem nakrájeným na kostičky.

4. Kapr načerno

Suroviny: naporcované filety z kapra, 1 mrkev, ½ celeru, 200 g kořenové petržele, 100 g sušených meruněk, 100 g sušených švestek, 100 g sušených jablek, 60 g másla, 50 g loupaných mandlí, ¼ l červeného vína, sůl z divoké koření (pepř, bobkový list, nové koření), kousek celé skořice.

Postup: Kapra osolíme a dáme do ledničky odležet. Mezitím si připravíme zeleninu, kterou nakrájíme na tenké nudličky, sušené ovoce rozkrájíme na kousky a svaříme červené víno se skořicí a divokým kořením. Zeleninu a ovoce naskládáme do zapékací mísy, zalijeme svařeným vínem, ze kterého jsme nejprve scedili koření, a dáme do trouby zvolna péct, dokud ovoce nezměkne.

Potom do zapečeného ovoce a zeleniny poklademe kapří plátky kůží nahoru a trochu zatlačíme. Na každý kousek kapra položíme plátek másla a posypeme mandlemi. Pečeme v troubě při 180°C přibližně 10 minut. Podáváme se salátem nebo s čerstvým chlebem.