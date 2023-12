Vánoční svátky zatočí s otevírací dobou: Kdy nakoupíme?

Máme poslední šanci nakoupit dárky přes internet, aby nám je stihli dopravci doručit pod stromeček včas. Většina dodání do Štědrého dne garantuje právě podáním v průběhu dnešního dne.

Doporučená data pro podání balíku k doručení do Štědrého dne

Zásilkovna - zásilky podané tak, aby se dnes dostaly na depo/svoz, většina poboček je otevřena do 23. 12., výdejní depa Praha-Štěrboholy, Holubice u Brna a Jihlava až do 24. 12.

DPD - zásilky podané do dneška

Česká pošta - zásilky podané do dneška / do zítřka při doručení do výdejního boxu

PPL- zásilky podané do zítřka

Alza - objednávky do 22. 12., pobočky budou otevřeny i 24. 12.