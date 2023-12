Morče na sáních i létající Kasička. Vánoční fotosoutěž Blesk tlapek opět pobavila

Stejně jako v minulých ročnících této soutěže převládaly fotky psů a koček, přišly ale i snímky koní, morčat, prasátka a králíků. „Letos se sešly velmi hezké fotky, a to i co do kvality. Ocenit by si zasloužili všichni jejich autoři, už jen za námahu, kterou si s nimi dali,“ řekla reportérka Jana Ulrichová.

Vítěz - Fenka flat coated retrívra jménem jménem Cassiopeia, po domácku zvaná Kasička | čtenáři

Milující Kasička

Nejvíce pobavil reportérky Blesk tlapek snímek 19měsíční fenky flat coated retrívra jménem Cassiopeia, po domácku Kasičky, dovádějící se svou paničkou na sněhu. „Od podzimu skáče takto po listí, a jakmile napadne sníh, nelze s ní jít ven. Vyžaduje házet ho do vzduchu a s oblibou se ho snaží chytit. I když coby černý pes děsí lidi i pejsky, oba druhy miluje a po ránu musí všechny při vycházce pozdravit,“ popsala její panička Zlatka Picmous Vostrá.

Vítěz - Morče Iz Jitky Fárové Morče Iz Jitky Fárové | čtenáři

Iz a černý trojúhelník

Reportérkám se líbila se i vznešeně se tvářící kočka s velmi neobvyklým zbarvením ve tvaru trojúhelníku na nose, jejíž fotku poslala Nadyia Pav, a morče Iz, které jeho majitelka Jitka Fárová vyfotila venku na sněhu na sáňkách. „Fotila jsem hned, jak napadl první sníh. Spěchala jsem, než sleze,“ řekla.

Fotky pro radost

Ocenění by si zasloužilo mnohem více fotek. Výběr z nich najdete v galerii. „Děkujeme všem našim fanouškům za snahu a účast a výhercům gratulujeme,“ řekla reportérka Kateřina Bokrová Lang. „Podobné soutěže jsou pro nás vždy příjemným zpestřením. Během každodenní práce se setkáváme spíše se smutnými osudy opuštěných zvířat. O to více nás pohled na domácí mazlíčky, kteří jsou milovaní a opečovávaní těší,“ dodala.

Vítěz - Kočka s trojúhelníkem, autor Nadyia Pav | čtenáři

Balíčky od Mountfieldu

Autoři tří oceněných snímků obdrží balíček od Mountfieldu v hodnotě 1 500 korun. „Obsahují mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí pro psy nebo kočky, připravíme také balíček pro morče,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová s tím, že výherci si je sami vyzvednou v prodejně Mountfield, kterou mají nejblíže svému domovu. „S autory vybraných snímků se spojíme a domluvíme se, kam si pro svou výhru přijdou,“ dodala.