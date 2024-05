Jste parťáci, jste tým? Nová soutěž Blesk tlapek s Mountfieldem je v plném proudu

Na výletech, při sportu, v práci i na kanapi. Fanoušci Blesk tlapek ukazují, že jsou se svými čtyřnohými přáteli jeden tým. Fotosoutěž na toto téma ještě nekončí, zájemci, kteří by se chtěli zapojit, mají čas do neděle. Výherci obdrží balíčky pamlsků od Mountfield.

Soutěž běží na facebookové stránce Blesk tlapek, kde se už sešlo na 160 fotek. Je z nich patrné, jak zásadní je pro jejich autory přátelství se zvířaty. I když je soutěž určena majitelům psů a koček, přišly i hezké fotky dokumentující lásku a spojenectví s koňmi či fretkami.

Foto od Jaroslavy Kovaříkové | čtenáři

Věrní parťáci

Řada soutěžících poslala také krátký popisek. „S Leillinkou jsme tým na závodech i v běžném životě, vždy mě podrží,“ připsala k fotce ze závodů Iva Eichlová. Jaroslava Faiglová, která poslala foto své kočičky, uvedla, že jde o Mindičku, chlupatou lásku od popelnice. Vlasta Nekolová zas poslala fotku Matýska a Denýska, kteří ji doprovodili do práce, a Martina Dederová dokonce zaveršovala: „U kola já běhám rád a jsem věrný kamarád. V útulku jsem chvíli počkal, rodinky se záhy dočkal.“

Nalezenec Guči čeká na domov už dlouho. Je milý a mazlivý, rád se ale toulá

Balíčky dobrot

Zájemci, kteří se chtějí do soutěže zapojit, mají ještě čas. Soutěž končí v neděli 19. května do 23,59 hodin. Poté reportérky Blesk tlapek vyberou tři snímky, které je nejvíce zaujmou. Jejich autoři se mohou těšit na balíček od Mountfield plný psích a kočičích dobrot v hodnotě 1500 korun. „Obsahuje mix pamlsků, kapsiček, konzerv a granulí,“ řekla tisková mluvčí společnosti Mountfield Kateřina Böhmová.

Foto od Boxerek Andulky a Dorotky | čtenáři

Jak se zapojit?

Fotosoutěž probíhá na facebooku Blesk tlapek. "Fotku stačí jednoduše vložit do komentáře a jste ve hře. Nebojte se, že příspěvek nenajdete. Po celou dobu soutěže bude tím prvním, který uvidíte, když blesktlapkový facebook otevřete," uvedla reportérka Kateřina Lang. Pro inspiraci se podívejte do galerie, kde je výběr z fotek, které dosud do soutěže přišly.