Uznávaný primář interny Domažlické nemocnice Vojtěch Č. (40) si začal s mladou kolegyní (†28) během roku 2023. Jednu dobu se k ní i přestěhoval, soužití ale bylo plné hádek a obviňování. Po čase se opět vrátil k manželce a dětem.

„Manželka byla podezřívavá, ale definitivně se o našem vztahu manželka dozvěděla až z té sms osudný den 17. října loňského roku. Snažil jsem se náš vztah ukončovat poslední měsíc,“ uvedl před soudem primář a při výpovědi plakal.

„Ten den, kdy se to stalo, poslala (zavražděná lékařka – pozn. red.) manželce sms o našem vztahu. Ta mi volala, vrátil jsem se rychle domu. Dovnitř mě nepustila. Dal jsem si věci do auta, oblečení, spacák a sekeru a provaz jsem dal do batohu. Chtěl jsem ji zastrašit, aby toho už nechala. Jel jsem k ní do bytu. Před tím jsem se jí snažit volat, chtěl jsem vysvětlení, proč to udělala. Ale nereagovala ani na volání ani na sms,“ popsal začátek otřesného běsnění bývalý primář.

Obžalovaný: Vysmála se mi!

Dorazil do bytu lékařky, měl od něj vlastní klíče. „Vešla do předsíně, šel jsem k ní a ptal se, proč to udělala. Byla překvapená, že jsem tam. Vysmála se mi. Řekla, že chtěla ublížit manželce i mně. Vyndal jsem provaz z batohu a dvakrát jsem jí ho omotal kolem krku,“ líčil a pokračoval:

„Byla ke mně zády, když jsem ji škrtil. Škrcení bylo rychlé, oba jsme padli na zem. Byla v bezvědomí. Svázal jsem jí ruce a nohy u kotníků. Pak přišla k vědomí a normálně komunikovala. Položil jsem ji do postele. Rozstříhal jsem na ní oblečení a svlékl jsem ji do naha. Pořád jsem se jí ptal, proč to udělala, ale nedočkal jsem se žádné odpovědi.“

Chtěl ji postrašit, ale zabil

Svázaná, bezmocná a vyděšená žena ležela v posteli. Přikryl ji. „Já se pak také svlékl do naha. Ležel jsem vedle ní na posteli. Nemluvila se mnou. Pak jsem se s ní pomiloval, byla při tom svázaná. Nebylo na ní vidět, že by jí to vadilo. Byl jsem při tom opilý.“

V ložnici byl i jeho batoh se sekerou. „Nevěděla o tom, že mám sekeru v batohu v ložnici. Chtěl jsem ji postrašit, ale nakonec jsem ji nepostrašil, nevím, proč. Vzal jsem sekeru, ona měla zavřené oči. Byla při vědomí. Několikrát jsem ji sekl sekerou. Od ní žádná reakce nebyla, nestačila reagovat, neměla na to čas. Já pokračoval v pití,“ vylíčil Vojtěch Č.

Do bytu s mrtvou ženou se vrátil zhruba po třech dnech. Mezitím znásilnil známou své manželky. „Usnul jsem tam. Pak jsem se chtěl zabít, to už přišli policisté,“ uvedl Vojtěch Č. U těla lékařky jej zatkla policie poté, co se neúspěšně pokusil o sebevraždu – lehce se pořezal na ruce.

Žalobce pro bývalého primáře Vojtěcha Č. požaduje 25 let vězení, soud pokračuje v dalších dnech.

