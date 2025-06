Hodil jí smyčku z lana kolem krku a škrtil do bezvědomí. Lékařku (†28), která byla jeho milenkou, svázal a umlátil sekerou. Pak přijel k známé (37) své ženy. Tu rovněž škrtil a znásilnil, ta ale naštěstí přežila. Bývalý primář domažlické nemocnice Vojtěch Č. (40) teď stanul před Krajským soudem v Plzni. Žalobce pro něj chce 25 let vězení.

V obleku a neprůstřelné vestě přišel v pondělí ráno nenápadný muž v doprovodu ozbrojené vězeňské stráže k soudu. Jen těžko uvěřitelná zvěrstva, která mu klade obžaloba za vinu, si vyslechl s ledovým klidem.

Běsnění primáře začalo loni 17. října v Plzni. Mladá lékařka podle obžaloby poslala zprávu o jejich poměru manželce Vojtěcha Č. Ta pak svého muže vyrazila z bytu. To byl patrně spouštěcí moment…

„Do batohu si dal nůž, sekeru, provazy a odjel do bydliště poškozené. Po krátké slovní rozepři napadl poškozenou připraveným lanem tak, že ji škrtil do bezvědomí, následně jí svázal zápěstí a kotníky a po krátkém časovém úseku, kdy již byla při vědomí, jí zasadil nejméně pět ran sekerou do obličeje, čímž ji usmrtil,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Tělo nechal v bytě a napsal do nemocnice omluvnou sms z mobilu mrtvé, že nemůže přijít na službu…

Napadl druhou ženu

Jeho běsnění ale neskončilo, za pár hodin Vojtěch Č. přijel i za kamarádkou své ženy k ní domů do obce na Plzeňsku.

„Bez varování jí omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty jejího vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky, ústa zalepil lepenkou a přenesl do postele. Pak jí nožem rozřezal oblečení na těle a vysvlékl ji,“ stojí v obžalobě.

Poté se měl nad ženou sexuálně ukájet. Následně jí řekl, že ji bude muset zabít. Žena ho prosila, ať to nedělá. „Obviněný se pak oblékl a s klíči i jejím telefonem z bytu odešel, přičemž poškozenou nechal svázanou v ložnici, kterou zamkl,“ popsal státní zástupce. Té se podařilo vymanit ze svázání a zavolala si pomoc tabletem, který primář v bytě přehlédl.

Primář ale zdaleka ve svém šílenství nepolevil. Vrátil se do bytu zavražděné lékařky. To už ho hledali policisté. Když pak tady vyrazili dveře bytu, podřízl si žíly na ruce. Skončil v nemocnici a pak ve vazbě.

Primář: Nesouhlasím!

„Jako první bych se chtěl omluvit. Je mi to moc líto, co jsem udělal, chci se omluvit i té kolegyni,“ uvedla dříve uznávaná kapacita interny domažlické nemocnice a vzápětí dodala:

„Tak, jak je to popsáno v obžalobě, s tím nesouhlasím. Byl jsem v roce 2012 či 2013 hospitalizovaný na psychiatrii. Drogy jsem nikdy neužíval. Někdy jsem užíval antidepresivum. Před tou událostí jsem ho už měsíc nebral. Nikdy jsem se nechoval agresivně. Nikdy jsem neměl konflikty, nikdy jsem nekřičel.“

Pomiloval ji a pak ubil

K vraždě se Vojtěch Č. policistům dříve přiznal a nyní u soudu také přiznal svou vinu. Při výpovědi uvedl, že chtěl po mladé lékařce vědět, proč řekla o jejich poměru manželce. „Odpověděla, že to prostě chtěla udělat. Naštvalo mě to. Vzal jsem provaz, dal jí ho kolem krku a škrtil,“ uvedl Vojtěch Č do protokolu.

Když lékařka na chvíli omdlela, svázal jí ruce a odnesl do postele. Nožem na ní rozřezal oblečení. „Na chvíli jsme usnuli. Po probuzení jsem ji pomiloval, byla pořád svázaná. Pil jsem alkohol a přepadl mě vztek. Vzal jsem sekeru a několikrát ji praštil do hlavy,“ vypověděl Vojtěch Č.

Soud otřesný případ, který svou brutalitou zaskočil i otrlé krimnalisty, bude projednávat i v dalších dnech, nedošlo k dohodě o vině a trestu. Žalobce požaduje pro obžalovaného primáře 25 let vězení.