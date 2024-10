Tragédie se odehrála v plzeňské čtvrti Vinice v prvním patře několikapodlažního domu. V něm kromě mladé lékařky pracující v plzeňské fakultní nemocnici bydleli spíše cizinci.

Útočník, údajně ženin známý a kolega z lékařské profese, do jejího bytu přijel večer poté, co v Třemošné jinou ženu znásilnil, svázal do kozelce a údajně se ji i pokusil uškrtit. Přežila a přivolala si pomoc, to už byl ale útočník na cestě do Plzně.

Policie po muži už pátrala, podle informací Blesku ale vlastnil v Plzni hned několik bytů, a tak ho hlídky zřejmě hledaly na různých adresách. Na mladou lékařku Michaelu, která teprve před třemi lety ukončila na plzeňské fakultě studia, si vzal nůž a sekyru a v jejím bytě ji chladnokrevně zavraždil.

Uprostřed tratoliště krve se pak možná chtěl vyhnout spravedlnosti sebevraždou, podřezání žil se mu ale nepovedlo. „Muže, který je podezřelý z obou skutků, zadrželi po násilném vstupu do bytu policisté ze zásahové jednotky,“ uvedla jejich mluvčí Pavla Burešová.

Nikdo nic neslyšel

Je až neuvěřitelné, že by mohla hororová scéna v bytě proběhnout bez velkého hluku. V hrůzný okamžik ale ze sousedů nikdo nic neslyšel. „Že se něco děje, jsme poznali, když na nás policisté zazvonili. Chtěli pustit do domu. Říkali nám, že po někom pátrají. Vůbec jsme netušili, co se stalo. To jsme se dozvěděli až ráno z médií,“ řekl Blesku jeden z nich a dodal: „Je to příšerné, jsme z toho s manželkou hrozně otřesení, přestože jsme ji osobně neznali. Tady se nájemníci hodně střídají. Vím jen, že bydlela v bytě pod námi.“

Kdo zabíjel?

Policie z pochopitelných důvodů odmítla na počátku vyšetřování sdělovat další podrobnosti. Podle informací, které se ale Blesku podařilo zjistit, by zadrženým měl být čtyřicetiletý primář interny jedné okresní nemocnice. K jeho zapletení do případu se ale instituce odmítla vyjádřit s tím, že v současné době nemají potvrzenou totožnost pachatele příslušnými orgány.

