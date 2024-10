Mravenčí práce – tak by se dalo nazvat úsilí lékařů objevit včas cukrovku, selhávající ledviny nebo srdce. Všechny tři nemoci se totiž umně schovávají a téměř nijak na sebe zpočátku neupozorňují.

Když už se to však stane, pacientovi doživotně značně ztrpčí život. A pokud lékař narazí na jednu z nich, je velice pravděpodobné, že ve skrytu už číhají další dvě. Srdce, ledviny a nemoci metabolismu, jako je právě cukrovka, jsou totiž „spojené nádoby“.

„Jednotlivé nemoci se tiše rozvíjí i 10 let, než pacient něco opravdu pocítí. Pokud chodí na preventivní prohlídky, projeví se znaky, že se v těle děje něco nekalého, včas. Pak je ale třeba pátrat i po dalších nemocech, které mohou s tou původní souviset. Když pacientovi začíná selhávat srdce, ovlivňuje to i funkci ledvin a naopak. Změny v organismu, které vedou k cukrovce 2. typu, často zároveň zvyšují krevní tlak, jenž škodí srdci i ledvinám,“ vysvětluje MUDr. Michal Krčma, Ph.D., vedoucí lékař diabetologického centra FN Plzeň.

Podle specialistů trpí 60 % pacientů s chronicky poškozenými ledvinami zároveň kardiovaskulárním onemocněním. Přibližně u 1 ze 3 pacientů s cukrovkou 2. typu nefunguje správně srdce. Až 40 % pacientů s diabetem má i chronické onemocnění ledvin – zvýšená hladina cukru je poškozuje a jizví. Proto je dle expertů nutné již od začátku onemocnění pravidelně sledovat pacientovo srdce a ledviny, i když má stabilní hladinu cukru.

„Selhání ledvin nijak nebolí, odhadem 5–10 let se rozvíjí a člověk to nijak nepocítí. Když ano, tak je téměř pozdě. Stačí přitom chodit na preventivní prohlídky, kde se měří hladina kreatininu v krvi a nejlépe i bílkovina v moči a ty jasně odhalí, zda je s ledvinami vše v pořádku nebo ne,“ říká MUDr. Krčma, Ph.D.

Stejně tak je v rámci prevence možné měřit hladinu natriuretických peptidů, které ukazují na možné selhání srdce. Pro prevenci diabetu lze sledovat hladinu cukru v krvi nalačno, což je také běžnou součástí preventivní prohlídky.

„Všechny tři zmiňované nemoci se často pojí s obezitou a vyšším věkem. Přibývá chronických selhání ledvin, srdce i cukrovky. Minimálně rozvoji diabetu a srdečního selhání lze částečně předejít úpravou životního stylu a v případě, že nám genetika rozdala ‚špatné karty‘, alespoň oddálit jejich plné rozvinutí.

V tom nám mohou pomoci některé moderní léky, například ze skupiny gliflozinů. Včasné nasazení léčby snižuje u rizikové populace počet hospitalizací pro selhání srdce o 25–30 %, snižuje úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění a oddaluje dialýzu o řadu let,“ doplňuje lékař.

Aby dosud zdravý člověk udělal maximum možného pro prevenci těchto metabolických onemocnění, stačí podle MUDr. Krčmy po malých krůčcích upravit životní styl na jeho zdravější variantu – tedy ujít o pár set kroků denně více, o několik pater do schodů více, sníst o jeden koblížek méně. „Zpočátku stačí málo a zásadně to změní budoucnost. Když už musíme zasahovat my, jde o velké skoky, které bolí,“ dodává odborník.