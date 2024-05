Nalezenec Guči čeká na domov už dlouho. Je milý a mazlivý, rád se ale toulá

Gučiho převzal spolek ze záchytných kotců Městské policie v Seči. Pobyl tam několik týdnů coby nalezenec. Nikomu ale nechyběl, nikdo ho nehledal. „Tak jsem tam pro něj dojel. Měl to být šarpej, ale trochu mu tam chybí,“ řekl s úsměvem dočaskář spolku Petr Fajgl, který má teď Gučiho u sebe v Ostrově na Jičínsku.

Guči s Petrem Fajglem a jeho partnerkou | Jana Ulrichová

Umí základní povely

Guči byl vyhublý. V péči Petra se ale rychle dostal do kondice a naučil se i několik povelů. „Naučil jsem ho základní poslušnost a také tolerovat domácí zvířata, slepice, kachny, husy, kočky. Víc toho po něm nechci, protože je to už starší pes, který navíc přišel jako nepopsaný list,“ řekl dočaskář.

Guči je milý pes, venčit se musí ale jen na vodítku | Jana Ulrichová

Rád utíká

Povahu má Guči milou, je mazlivý, na nikoho, ani jiné psy neútočí, je kamarádský. Má rád procházky, stačí mu dvě denně, a k tomu pohyb na zahradě. Ta ale musí být dobře oplocená, protože Guči je útěkář. „Plot nemusí být vysoký, nesmí v něm být ale díry. Branka musí být stále zajištěná. Jakmile je otevřená, proběhne,“ řekl Petr s tím, že i venčit se proto musí Guči jen na vodítku. Je na něj zvyklý, chodí na něm velmi pěkně.

Milý společník

Doma se Guči chová vzorně, je čistotný, nic neničí. Pokud mu majitel nastaví pravidla, bude soužití s ním naprosto bezproblémové. Guči by se podle dočaskáře hodil ke starším lidem, kteří na něj budou mít dostatek času. Má společnost lidí rád, chce jejich pozornost. „Když přijde moje paní z práce, všude ji doprovází,“ řekl a dodal, že Guči nemá problém ani s dětmi.

Guči je hezký kříženec, šarpeje ale připomíná jen vzdáleně | Jana Ulrichová

Zdravý, kastrovaný

Do adopce může odejít Guči okamžitě. Je naprosto zdravý, očkovaný, čipovaný, kastrovaný. Na stravu je nenáročný, je zvyklý na granule, ocení i nějaký pamlsek. Zájemci, kterým by se Guči zalíbil a chtěli by mu dát domov, mohou kontaktovat spolek Šarpej v nouzi písemně, a to na e-mail sarpejvnouzi@seznam.cz.