Smutný příběh třínohého Tuláčka: Je nalezencem, přišel o tlapku, láska ho zradila

Tuláček se nešťastně zranil, když skákal v kotci na boudu. Nohu už nešlo zachránit, a tak se naučil běhat jen na třech nožkách. „Samozřejmě ho to ovlivňuje, zvládá jen kratší vycházky, při kterých častěji odpočívá. Protože nemůže běhat tak, jak by potřeboval, je potřeba zaměstnat ho jinak, hlavně jeho chytrou hlavu,“ řekla dobrovolnice Natálie Bartošová s tím, že ho baví hračky a zvládá i psí hlavolamy.

Tuláčka zvládnou i rozumné děti, pokud mu dokážou nastavit pravidla | Jana Ulrichová

Chce dominovat

Pokud ho nový majitel nezabaví, bude se Tuláček snažit zaměstnat sám, třeba i ničením domácnosti. „Potřebuje kontakt s lidmi. Zpočátku je přátelský, jakmile se ale trochu rozkouká, začíná se u něj projevovat dominance. Noví majitelé mu budou muset umět nastavit pravidla a vymezit hranice,“ řekla Natálie. Dodala, že rodina, která ho z adopce vrátila, se ho právě z tohoto důvodu začala bát.

Zaměstnat hlavu

Tuláček by se hodil ke zkušenějším, aktivnějším lidem už s odrostlejšími dětmi. „Ideální by bylo, kdyby mohli pracovat z domova, aby byl s nimi stále v kontaktu. Zvládne půlhodinovou vycházku, bude dobrým společníkem i na výletech, hlavně potřebuje zaměstnat hlavu,“ zdůraznila Natálie s tím, že v nové rodině by měl být psím jedináčkem.

Tuláček je hezký kříženec brakýře a staforda | Jana Ulrichová

V kotci hubne

Nový domov Tuláček nutně potřebuje, útulkový kotec mu nesvědčí, hubne v něm. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258.