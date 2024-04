Cora prožila celý život jen na zahradě. Je bázlivá, ale milující. Šanci na domov oplatí láskou

Cora žila spolu se svou sestrou u původní majitelky celý život jen na zahradě. „Byly nesocializované, neznaly ani vodítko. Cora si ale na něj rychle zvykla a naučila se na něm krásně chodit,“ řekla zástupkyně útulku Natálie Žigmondová s tím, že Cora už umí i povel sedni. „Víc jsme ji toho neučily, věnovali jsme se hlavně chůzi na vodítku, aby mohla co nejdříve odejít do nového domova. Je ale velmi chytrá, určitě se v povelech dokáže rozvíjet,“ řekla Natálka.

Cora se zástupkyní útulku Natálií Žigmondovou | Jana Ulrichová

Nějvětší parťák

Obě fenky, Cora a její sestra, se v původním domově praly, Cora má proto na těle několik šrámů. Na duši jí to ale naštěstí nijak nepoznamenalo. "Je to úžasný pes, kterému jen chvilku trvá, než si na nového člověka zvykne. Když už získá důvěru, je z ní nejvěrnější parťák pod sluncem,“ řekla Natálka. Dodala, že v novém domově by ale neměla být s jiným zvířetem. „Na společné procházky s druhým psem může chodit, jinak by ale měla být jako zvířecí jedináček. Kočky vůbec nesnáší, ty loví,“ dodala.

Děti miluje

Ideální by byl pro Coru domek s dobře oplocenou zahradou a aktivní rodina, která by se jí věnovala. „Hodila by se i ke starším dětem, má je velmi ráda, upíná se na ně, což je výhoda,“ řekla Natálka. Nový majitelé musí počítat s tím, že bude potřebovat více času, než si zvykle. „Je bázlivá, je potřeba ještě zapracovat na kontaktu, nechce na sebe moc nechat sáhnout, problém je i s nandáváním obojku,“ řekla.

Cora je hezká kříženka zřejmě kolie | Jana Ulrichová

Zdravá, kastrovaná

Cora je naprosto zdravá, je vykastrovaná, čipovaná a očkovaná. Do nového domova proto může odejít okamžitě. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.