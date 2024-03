Foxy prožil v útulku neuvěřitelných 10 let. Domov našel díky reportáži Blesk tlapek

S nešťastnou nálepkou agresívního zvířete se dostal do útulku zlatý retrívr Foxy (11). I proto se zájemci o něj nehrnuli, a tak prožil tamním kotci téměř 10 let. Změnila to až reportáž Blesk tlapek. Díky ní má nyní Foxy konečně opravdový milující domov.

Reportérky navštívily Foxyho v chrudimském útulku loni před Vánoci. Reportáž, kterou o něm přinesly, zaujala manžele Jechovy. „Hned jsem věděl, že ho chceme. Přišlo nám šílené, že takový pes žije v kotci deset let, aniž by poznal, co je to domov,“ řekl Lukáš Jech. S manželkou Monikou proto začali za Foxym dojíždět a postupně se s ním seznamovali. Nelitovali přitom času ani peněz. Když se ukázalo, že Foxy vychází i s jejich retrívrem, bylo rozhodnuto.

Foxy se svou novou rodinou | archiv rodiny Jechových

Rozhodnutí nelitují

Foxy jako by věděl, že má vyhráno. „Když jsme si pro něj přijeli, když se otevřely dveře kotce, vesele nás vítal, vrtěl ocasem, radoval se, dával nám pac,“ popsal jeho páníček. Dodal, že Foxy se s rodinou rychle sžil, užívá si lásky a péče, které se mu dostává. S jejich druhým psem jsou prý jako bráchové, tolerují se a společně si i hrají.

Díky Jechovým má Foxy konečně opravdový domov | archiv rodiny Jechových

První adopce

Foxy je přitom první pes, kterého si rodina adoptovala. Svého rozhodnutí nelitují. „Ne, rozhodně ne,“ řekl pan Lukáš s tím, že zároveň ale chápe, že zájemci o adopci Foxyho se příliš nehrnuli. „To, abychom se navzájem poznali a zjistili, jestli to klapne, chce čas i peníze. Ne každý je ochoten to obětovat. Na druhou stranu, právě to toho člověka a vážnost jeho zájmu prověří,“ dodal.

Poděkování z útulku

Radost z podařené adopce měli i v chrudimském útulku. „Chci vám ze srdce poděkovat za mě, náš útulek, ale hlavně Foxyho. Vaše práce má obrovský smysl a já jsem Vám neskonale vděčná,“ napsala reportérkám vedoucí útulku Anežka Formanová.

Foxy s vedoucí chrudimského útulku Anežkou Formanovou. V té době žil v útulku už téměř 10 let | Jana Ulrichová

Jako štěně týraný

Foxy pochází z nevhodných podmínek. „Byl týraný, nemá rád starší muže, na ty reaguje. Do svých dvou let byl pravděpodobně uvázaný na řetězu. Proto byl také dlouho citlivý v oblasti krku,“ vysvětlila vedoucí útulku, proč dostal Foxy v minulosti nálepku agresívního psa. Dodala, že díky výcviku a péči, kterou mu v útulku věnovali, se z něj stal ale úplně jiný pes. „Zlatíčko, mazel,“ řekla.