Střílet psy a kočky povoleno. Ministerstvo hájí zákon o myslivosti, změny prý nejsou potřeba

Minulý týden se kvůli tomu Jiří Pospíšil se zástupci ministerstva osobně sešel. „Navrhli jsme v rámci novelizace zákona o myslivosti vypuštění tohoto práva, protože v dnešní době jej myslivecká stráž zneužívá. Ročně zde máme stovky psů a tisíce usmrcených koček. Bohužel, ministerští úředníci nejsou v tuto chvíli ochotni přistoupit na náš návrh. Moc mě to mrzí,“ shrnul výsledek jednání.

Theo byl mladý, teprve 9měsíční pes border kolie | archiv rodiny

Vraždy mazlíčků

Podle Pospíšila je případ nebohého Thea, stejně jako nedávný podobný případ zastřelené fenky Dixie ukázka zneužití tohoto práva. „K zastřelení těchto psů nebyl objektivně žádný důvod, neohrožovali lesní zvěř, nepronásledovali ji,“ řekl Blesk tlapkám s tím, že podle něj jde doslova o vraždy domácích mazlíčků, kteří se jen zaběhli,

Jiří Pospíšil usiluje o odejmutí práva myslivecké stráže střílet psy a kočky v honitbě | Kateřina Lang

Systém funguje

Ministerští úředníci to ale vidí jinak. Podle nich má právo střílet toulavé psy a kočky pouze myslivecká stráž a myslivecký hospodář, nikoli běžný myslivec. „A to ze zákonem jasně daných podmínek, kdy je to v zájmu ochrany volně žijících zvířat,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Dodal, že pokud dojde k usmrcení psa neoprávněně a střelec je v takovém případě uznán vinným z přestupku zákona na ochranu zvířat proti týrání, přijde o funkci, lovecký lístek i zbrojní průkaz. „Máme za to, že systém funguje. Není nutné ho měnit,“ dodal.

Kdo je nadřazen?

Názor, že zákon nadřazuje lesní zvěř nad domácí mazlíčky, úředníci také odmítli. „Nejedná se o nadřazenost ani podřazenost. Pokud je pes domácí ve volné přírodě, musí být pod úplným vlivem svého majitele, aby nemohl ohrožovat divoká zvířata,“ uvedl mluvčí a dodal: „V konkrétních případech a situacích je veřejný zájem nad zájmem vlastnickým. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že zvěř je „stejně následně ulovena“. V důsledku by to vedlo k tolerování týrání a pytlačení volně žijící zvěře, a k vyvinění nezodpovědných chovatelů. Nejde jen o zvěř, ale i ostatní volně žijící živočichy, včetně chráněných.“

Citlivé případy

Podle ministerských úředníků není právo odstřelu psů a koček v honitbě nadužíváno. Ve všech medializovaných případech šlo podle nich o porušení zákona o myslivosti, za něž budou střelci v případě uznání viny potrestáni. „Případy neoprávněně zastřelených zvířat se nezvyšují. S ohledem na to, že je v České republice chováno více než dva miliony psů, se skutečně jedná o jednotlivé, byť citlivé případy, které navíc byly většinou spojeny s porušením zákona,“ uvedl mluvčí.

Sabina Plačková s milovanou Dixie, kterou si myslivec spletl s liškou | Foto pro Blesk - Sabina Plačková

Spletl si ji liškou

Odrostlé štěně border kolie Theo (9 měsíců) se vysmekl a utekl i se stopovacím vodítkem ze zahrady poté, co se polekal stíhaček. Zničená rodina jeho bezvládné tělo našla následující den v jednom z lesíků, měl v sobě několik střelných ran. Podobný je i případ border kolie Dixie (10), kterou zastřelil myslivec z posedu ve chvíli, kdy se svou paničkou procházela jen pár metrů od cyklostezky. Spletl si ji prý s liškou.