Psí babičku Helenku vyhodili jako nepotřebnou věc. Spolek věří, že ještě najde milující domov

Helenka je v péči spolku půl druhého měsíce. Za tu dobu podstoupila operaci, při níž jí byl nádor, odstraněn. Měla i útvar v uchu, který naštěstí nebyl zhoubný, a zvýšené jaterní hodnoty, dostává proto ostropestřec. Protože nemá v pořádku ani zuby, čeká ji ještě jeden zákrok. Pak už bude moci odejít do adopce.

Helenka se svou dočasnou opatrovatelkou Ivanou Šimkovou | Jana Ulrichová

Veselá, aktivní

Její dočasná opatrovatelka Ivana Šimková by Helence nový domov ze srdce přála, protože je to podle ní velmi pohodový, mírný a veselý pejsek. „Může být s kýmkoli, i v rodině s dětmi, protože je hodná na všechny,“ řekla. Dodala, že i když je Helenka věkem už je psí seniorka, je stále poměrně aktivní, velmi ráda chodí na procházky, zvládne i delší. „Není to proto pes pro seniory, kteří by jí drželi jen doma,“ řekla dočaskářka.

Schody nezdolá

Fenka má hygienické návyky, může být proto nejen v domku se zahradou, ale i v bytě. Má jen jedno omezení. Protože má podobné nohy, jako jezevčík, neměla by v novém domově zdolávat schody. V takovém případě by jí museli majitelé přenášet. Zklamání z toho, že ji původní majitelé vyhodili jako nepotřebnou věc, ji naštěstí nijak nepoznamenalo na duši. K novému člověku přilne bez problémů.

Helenka je roztomilý kříženec | Jana Ulrichová

Domov na dožití

Zájemci, kteří by se chtěli Helenky ujmout a dopřát jí hezký domov na dožití, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.