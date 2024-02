Psí děda Šimon po smrti páníčka marně čeká na novou rodinu. Společník pro lidi i slepice

Starý a obyčejný, to je podle dočaskářky zřejmě důvod, proč kříženec Šimon (12) čeká na nový domov ve spolku Psí senioři v nouzi nejdéle. Přitom je to podle ní hodný pes, který jen potřebuje trpělivý a laskavý přístup.

Do péče spolku se Šimon dostal poté, co mu zemřel páníček. „Předali nám ho pozůstalí. Na svého pána byl zřejmě dost fixovaný, myslíme si, že žil jen s ním,“ řekla Kateřina Pešková, která má nyní Šimonka u sebe ve Dvoře Králové.

Podle dočaskářky Kateřiny Peškové je Šimon skvělý pejsek | Jana Ulrichová

Čas na seznámení

Šimon je podle ní trochu svůj. „Pro mě je to úžasný pes, nemám s ním žádný problém, je třeba mu jen dát čas,“ řekla s tím, že k novým lidem je Šimon nedůvěřivý a zvyká si na ně pomalu. „Není to ten typ pejska, který hned ke každému běží a vrtí ocáskem. Potřeboval by proto někoho trpělivějšího, nejlépe někoho, kdo už pejska měl, někoho, kdo pochopí, že mu na seznámení musí dát dostatečný prostor,“ dodala.

Šimon by byl spokojený v domku se zahrádkou, může ale žít i v bytě | Jana Ulrichová

Do klidné rodiny

I proto by se Šimon hodil do klidnější rodiny bez dětí, kde by měl svého nového pána jen pro sebe. Naopak, psího parťáka by zřejmě uvítal, protože s jinými psy je v pohodě. Dokonce je zvyklý i na slepice. Pokud by bydlel v domě se zahrádkou, nepotřeboval by ani žádné velké procházky, i když na vodítku chodit umí. Má hygienické návyky, může být proto i v bytě, neměl by už ale zdolávat příliš schodů.

Rád mlsá

Když se Šimonovi něco nelíbí, umí to dát najevo vyceněním zubů. Dočaskářka ale ví, jak na něj. „Velice dobře se s ním komunikuje pomocí pamlsků, protože rád mlsá. Zvládáme společně veškeré manipulace, injekce, nasazování oblečku, obojku, vodítka. Umí nastoupit do přepravky, není problém ho zvednout do auta, během jízdy je hodný, neštěká,“ popsala.

Šimon rád mlsá, pomocí pamlsků se s ním dobře komunikuje | Jana Ulrichová

Naprosto zdravý

V péči spolku je už Šimonek čtyři měsíce. „V současné je pejskem, který čeká ve spolku na domov nejdéle. Přitom je to úžasný pes, moc bych si přála, aby si ho někdo vybral a dal mu domov,“ řekla Kateřina. Dodala, že i když je Šimon už psí senior, nemá žádné zdravotní problémy ani omezení, preventivně dostává jen kloubní výživu a doplňky na zlepšení kondice.

Šimon je starší, ale naprosto zdravý pejsek | Jana Ulrichová

Domov na dožití

Zájemci, kteří by se chtěli Šimona ujmout a dát mu klidný domov na dožití, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.