Nemocná Bessy živořila roky na dvorku. V útulku prokoukla a vyhlíží nový domov

Fenka žila osaměle na dvorku, sžíraná demodexem, svědivou nemocí kůže, která ji připravila o veškerou srst. Po příchodu do útulku byla bolavá a apatická. V těle měla různé záněty, včetně zánětu močových cest. Díky léčbě za desítky tisíc korun, a péči, kterou jí věnovali, je z ní už dnes úplně jiný pes.

Bessy je velmi milá fenka německého krátkosrstého ohaře | Jana Ulrichová

Náročná péče

Péče o Bessy byla hodně náročná. „Každý den jsme ji museli koupat ve speciálním šamponu, aby se smyla stará kůže a tělo se lépe regenerovalo. Bere samozřejmě i spoustu léků,“ řekla zakladatelka spolku Dogsy Veronika Slavíková s tím, že vsadili i na přírodu, takže Bessy užívá bylinky, řepíkové koupele a bylinné masti. Třikrát denně dostává porci čerstvého masa s doplňky, jako jsou mořské řasy.

Takhle Bessy vypadala po přijetí do útulku. Kvůli neléčenému demodexu přišla téměř o veškerou srst | Jana Ulrichová

Dokonalý pes

Díky tomu se Bessy vrátila chuť do života. Jediné, co jí chybí, je jen trvalý domov. „Moc bychom jí ho přáli, protože povahově je to naprosto dokonalý pes. Už dlouho jsme tu neměli tak hodné zvíře, které se snese s každým, s jinými psy, lidmi i dětmi,“ řekla Veronika s tím, že Bessy je bezproblémová, na vycházkách může dokonce chodit na volno. „I když je starší, může tady být ještě dlouho. Zasloužila by si hezký domov na dožití,“ řekla Veronika.

Do každé rodiny

Bessy se hodí do jakékoli rodiny, může být s dětmi, které miluje a je s nimi schopná si hrát, spokojená bude ale i v klidném domově u starších lidí, kteří jí dopřejí procházky. „Je opravdu flexibilní, vděčná za lásku a pohlazení,“ řekla Veronika. Zájemci, kteří by se chtěli ujmout, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.

Bessy se zakladatelkou útulku Veronikou Slavíkovou | Jana Ulrichová

Dvakrát vrácena

Bessy už byla na zkoušku ve dvou rodinách, vždy se ale vrátila zpět do útulku. „První rodina měla problém s její nemocí. Když se její stav zhorší, což může být i změnou prostředí, je péče o ni náročnější. Úplně to nezvládali, a tak jsme se dohodli, že si ji vezme zpět,“ řekla Veronika s tím, že v druhé rodině se zas ukázalo, že není úplně vhodná ke kočkám. „Věřím ale, že kdyby se na tom zapracovalo, zvládla by vzhledem ke své povaze, jakékoli zvíře,“ dodala.

Nyní už Bessy krásně zarůstá srstí | Jana Ulrichová

Léčba za desetitisíce

Péče o Bessy pocházející od množitelky Petry Novákové, dříve Cendelínové Němcové ze Světnova, na jejíž praktiky Blesk tlapky dlouhodobě poukazují je velmi finančně náročná. Jen za léky proti svědivosti kůže vydá spolek měsíčně 3000 korun. „K tomu je potřeba připočítat další léky včetně antibiotik, doplňky, návštěvy veterináře a jsme na padesáti, šedesáti tisících,“ řekla zakladatelka spolku. Zájemci, kteří by chtěli na péči o Bessy přispět, najdou číslo transparentního účtu na webových a facebookových stránkách útulku.