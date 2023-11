Bessy od známé množitelky umírala na dvorku na úvazu. Záchranáři jdou majiteli po krku

Na zbídačenou fenku Bessy upozornila dobrovolníky z útulku Dogsy v Jestřebí na Českolipsku zvířecí záchranářka Kateřina Ondičová. „Požádala nás, zda bychom ji mohli přijmout. Když jsem fenku viděla na fotografiích, okamžitě jsem sedla do auta a společně jsme pro ni zajely,“ popsala zakladatelka útulku Veronika Slavíková.

Měla namále

Majitel se zanedbané fenky na naléhání sousedky vzdal, protože, jak sám přiznal, na péči o ni neměl čas ani peníze. Bessy už měla namále. Když pro ni záchranářky přijely, byla na úvazu, ležela a byla apatická. „Majitel přiznal, že v tomto stavu je poslední čtyři dny. Prý se obával, že zemře. Vydal ji dobrovolně, protože finančně už nezvládal ani sám sebe,“ popsala Veronika.

Takhle Bessy žila, na dvorku na úvazu | Dočasky De De

Svědivý demodex

Bessy jakoby chápala, že s Katkou a Veronikou přišla záchrana. Bez problémů k nim nastoupila do auta a nechala se odvézt „Jely jsme s ní okamžitě na veterinu, protože se celou cestu silně drbala. Byla téměř bez chlupů, vylysalo jí devadesát procent těla,“ řekla Veronika s tím, že testy ukázaly, že fenku trápí nepříjemné parazitární onemocnění demodex. „Okamžitě jsme jí nasadili antibiotika. Do hodiny se jí ulevilo,“ dodala.

Kvůli neléčenému demodexu přišla Bessy téměř o veškerou srst | Jana Ulrichová

Trestní oznámení

Fenku, která si všechny v útulku okamžitě získala svou milou povahou, měla i další zdravotní problémy. „Má v katastrofálním stavu zuby, jsou tak shnilé, že se jí při doteku začaly drolit. Nemohla se kvůli tomu ani pořádně najíst. Má záněty v celém těle včetně uší. Její stav je opravdu bídný, žila bez jakékoli veterinární péče, bez očkování,“ uvedla Veronika s tím, že útulek se proto rozhodl podat na majitele trestní oznámení.

Léčba a zubní zákrok

Nyní se Bessy v útulku postupně zotavuje, kromě antibiotik dostává i léky proti svědivosti. „Až se trochu stabilizuje, začneme řešit její zuby. Musí to být pro ni velmi bolestivé, protože, aby mohla vůbec jíst, musíme jí granule namáčet tak, aby vznikla kaše. Jinak vůbec není schopná přijímat potravu,“ uvedla zakladatelka spolku.

Bessy je velmi milá a přátelská, touží po kontaktu s lidmi | Jana Ulrichová

Přijeďte se seznámit

Až bude Bessy v pořádku, budou jí v útulku hledat ten nejlepší domov. „Chtěli bychom, aby tam byla zvířecím jedináčkem, aby byla hodně mazlená, protože kontakt s člověkem miluje a užívá si ho,“ řekla Veronika. „Pokud by měl už teď o ni někdo zájem, může se na ni přijet podívat a může se s ní už začít seznamovat,“ dodala s tím, že zájemci mohou kontaktovat útulek telefonicky na čísle 777 239 237.

Nejsilnější zánět má Bessy v uších | Jana Ulrichová

Produkt množírny

Bessy předal majitel záchranářům i s očkovacím průkazem, který byl téměř prázdný. Odhalil ale, odkud nebohá fenka pochází. Jako první majitel je v něm uvedena nechvalně známá množitelka Petra Cendelínová Němcová, nyní Novákové ze Světnova, na jejíž praktiky Blesk tlapky dlouhodobě poukazují. Psy různých ras hromadila, množila a prodávala nebo přeprodávala dál doma ve Světnově, ale i na parkovištích u obchodních center. O jejich osud se už pak dál nezajímala, na což doplatila i Bessy.

Sbírka na dostavbu

Útulek Dogsy budují dobrovolníci už šest let, a to na pozemku, který i s hospodářskými budovami odkoupili. „Abychom mohli dostavět hlavní budovu, chybí nám ještě půl milionu korun. Vypsali jsme proto sbírku na portálu Donio,“ řekla Veronika Slavíková. Peníze ze sbírky, kterou zájemci najdou zde https://www.donio.cz/pribeh/14867, budou využity na zateplení útulku a dobudování psích pokojíků. „Chybí ještě dodělat také karanténu, elektroinstalaci a další věci,“ dodala s tím, že sbírka potrvá do konce roku. „Sebemenší částka pomůže,“ řekla.