Soutěž Blesk tlapek o nejvtipnější foto má své vítěze! Tyhle snímky nejvíce pobavily

Na 450 snímků přišlo do soutěže o nejvtipnější fotku psa, kterou Blesk tlapky vyhlásily na své facebookové stránce. Vybrat tři výherce bylo velmi těžké. Nakonec se reportérky shodly, že balíčky od Mountfield dostanou Irena Laštovková, Líba Kaasová a Marketa Vrana.

I psí puberťák dokáže vytočit tatínka. Tak okomentovala svůj soutěžní snímek, zachycující partu pražských krysaříků v rozepři, jeho autorka Irena Laštovková. „Výrazy v jejich psích tvářích nás pobavily natolik, že jsme se rozhodly je odměnit balíčkem s granulemi a pamlsky od Mountfieldu v hodnotě 1500 korun,“ řekla reportérka Jana Ulrichová.

Úsměv a pohoda

Druhý balíček dostane Marketa Vrana, která poslala fotku buldočka spokojeně odpočívajícího vleže na zádech s rozpaženými packami, a třetí Líba Kaasová za snímek psa zubícího se do objektivu, ke kterému přidala popisek: „A babičko, proč máte tak velké zuby?“ Další podařené fotky najdete níže v galerii.

Proti tyranům

Blesk tlapky už pět let bojují proti množírnám, ukazují otřesné případy týrání zvířat a poukazují i často nedostatečně uplatňovanou legislativu, která tuto problematiku upravuje. Z jejich reportáží se čtenáři dozvídají o smutných osudech opuštěných a týraných psů a otřesných podmínkách, v nichž mnozí žijí. "O to více máme z podobných soutěží radost, protože ukazují, že většina lidí své psy miluje a dobře se o ně stará. I to dává naší práci smysl,“ řekla reportérka Kateřina Bokrová Lang.

V prosinci další

V prosinci Blesk tlapky odstartují ještě jednu soutěž s Mountfieldem, a to o nejlepší vánočně a zimně laděné foto zvířat. Tentokrát se bude týkat majitelů všech domácích mazlíčků, tedy nejen psů. V případě výhry připraví Mountfield balíčky i pro kočky a jiná zvířátka.