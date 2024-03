Co dostává váš pes k obědu? Granule, nebo konzervy? Co je pro něj lepší a na čem si pochutná?

Češi jsou národem milovníků zvířat. Kočku nebo psa má skoro každá rodina, přesněji řečeno, podle posledních průzkumů je to každá druhá. Do pohodlí a kvalitní stravy pro zvířata lidé neváhají investovat nemalé peníze a řeší i složení toho, co svému psovi servírují.