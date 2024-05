Jak skladovat krmivo pro domácí mazlíčky? Sklep ani balkón nejsou vhodné

Pokud se majitelé zvířat chtějí zodpovědně starat o své čtyřnohé kamarády, měli by vědět, jak správně skladovat krmivo. Všechna krmiva musí být uschována v místech, která máme pod kontrolou a pes ani kočka se k nim nedostanou.

Nevhodné pro skladování jsou sklepy, v nichž hrozí napadení škůdci. Kvůli vlhkosti a slunci nejsou vhodné ani balkóny. Ideální podmínky se liší i podle druhu krmiva, záleží na tom, zda se jedná o granule nebo konzervy.

Kapsičky a konzervy

Pokud pes nebo kočka spořádá konzervu na posezení, má chovatel o starost méně. V případě, že kupuje ekonomicky výhodnější balení nebo svému mazlíčkovi konzervou či kapsičkou jen přilepšuje ke granulím, je nutné zbytek uzavřít a umístit do ledničky. "Díky uzavření si mokré krmivo zachová svou vlhkost a jeho aroma neovládne celý prostor lednice. Do mističky dávejte jen tolik krmiva, kolik zvíře sní. Konzervu uchovávejte v ledničce maximálně po dobu 3 dnů a maso z ní nabírejte vždy čistou lžící," doporučila specialistka na výživu společnosti Mountfield Kristýna Hromádková.

Pozor na správné skladování krmení | Mountfield

Pozor na datum spotřeby

U krmiva je důležité kontrolovat i datum spotřeby. Pro skladování je vhodné suché místo bez větších výkyvů teplot, na konzervy by rozhodně neměly dopadat sluneční paprsky. Teplota by neměla klesnout k nule ani vystoupat nad pokojovou teplotu. "Pokud se blíží datum spotřeby, vyvarujte se zmrazování. Tím se může změnit struktura a chuť,“ dodala specialistka.

Skladování granulí

I granule, pokud jsou ponechány v originálním balení, je nutné dobře uzavírat, aby obsah nezvětral. Delší trvanlivosti lze docílit tím, že budou skladovány v uzavíratelných plastových nebo kovových nádobách. Granule některých značek mají na pytlích zipové zavírání, což je ideální. Vzhledem k tomu, že jsou granule suché krmivo, mají větší tendenci natahovat do sebe vlhkost ze vzduchu. Pokud zvlhnou, mohou zplesnivět. Plísně si majitel zvířete nemusí vůbec všimnout, nechtíc tak ale může přivodit svému psovi nebo kočce zažívací potíže.

Otevřené konzervy patří vždy do lednice | Jana Ulrichová

Teplo škodí

Teplo granule znehodnocuje. Pokud majitel zvířete pořídí velké množství granulí do zásoby, nesmí ho ponechat v otevřeném pytli v místnostech s vyšší teplotou. Především v létě se mohou granule rychle kazit a žluknout kvůli oxidaci tuků. Ideálním místem pro skladování je tedy chladný prostor se stálou teplotou do 25 stupňů Celsia, bez přístupu slunečních paprsků. Superprémiovým granulím s obsahem čerstvého masa, prospěje teplota ještě nižší. Otevřené balení je vhodné spotřebovat do 3 měsíců.

Víte, že ...

… pro malého psa není vhodné kupovat velká balení krmiva? Granule sice při vhodných podmínkách vydrží, po čase se ale snižuje jejich chutnost.