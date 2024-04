Správné krmení štěněte je základem jeho budoucího zdravého vývoje

Příchod štěněte do rodiny přináší majitelům velkou radost, ale také zodpovědnost. Aby štěně správně rostlo a prospívalo, potřebuje nejen péči a vhodnou výchovu, ale i kvalitní krmení. Dobrou výživou lze předejít řadě chorob nebo alespoň zmírnit jejich dopady.

Štěně je po narození závislé na mateřském mléku. Teprve ve druhém týdnu života začínají štěňata vidět a slyšet. Poté už nastává období rychlých změn. Štěňata se začínají zajímat i o jinou potravu. V tomto období potřebují větší energetický přísun, který je potřeba po ukončení růstu zase zmenšit, aby se zabránilo nadváze i rychlému růstu velkých plemen.

Superprémiová řada Starvita nabízí granule určené přímo pro štěňata | Mountfield

Na velikosti záleží

U štěňat velkých plemen je důležité předejít tomu, aby nevyrostla příliš rychle. „Je proto dobré zaměřit se na optimální energetickou hodnotu a množství vápníku a fosforu v krmné dávce. Ideální je proto krmení granulemi, které jsou pro tyto účely připraveny,“ říká Kristýna Hromádková, výživová poradkyně společnosti Mountfield s tím, že ve chvíli, kdy se štěně začne krmit pevnou stravou, je potřeba, aby dostávalo jídlo častěji, v menších porcích. Co se týká množství, je vhodné řídit se doporučeným dávkováním na obalu krmiva, poradit může i veterinář. Obecně platí u psů toto dávkování:

Do 2 měsíců věku - 4x až 6x denně

Od 2 do 4 měsíců – 4x denně

Od 4 do 8 měsíců – 3x denně

Od 8 měsíců – 2x denně.

Štěňata potřebují kvalitní vyváženou stravu | Jana Ulrichová

Polední klid

Po jídle by měl mít pes minimálně 30 minut klidu. Zajistí se tím lepší trávení a předejde se životu nebezpečné torzi žaludku, která hrozí především u velkých plemen. Ve štěněčím a mladém věku je důležité kontrolovat i hmotnost pejska a sledovat jeho přírůstky tak, aby neměl nadváhu nebo naopak nestrádal. Chybně stanovená výživa může vést k problémům, které pak mohou psa trápit celý život.

Granule jako základ

Nejvhodnější jsou pro štěňata superprémiová a prémiová krmiva, která jsou speciálně vyvinuta pro jejich zdravý vývoj a spokojený život. Jsou nutričně vyvážená, obsahují ve správných poměrech všechny potřebné živiny, takže přispívají ke zdravému růstu a lesklé srsti psa. Pokud majitel krmí psa vařenou nebo syrovou stravou, měl by být velmi opatrný při stanovení správných poměrů jednotlivých živin a minerálních látek. Při tomto způsobu krmení je vhodné přidávat ke krmné dávce doplňky.

Poté, co přestanou být závislá na mléku od matky, potřebují štěňata kvalitní stravu | Jana Ulrichová

Pamlsek za odměnu

Pamlsky jsou pro štěňata lákadlem a odměnou, kterou by měla dostávat hlavně při výchově a výcviku. Nenahrazují kvalitní krmení, majitelé psů by proto jimi neměli plýtvat. Zvíře by mělo po výcviku dostat kvalitní stravu a také možnost odpočinku.

Kvalitní strava připívá ke zdárnému vývoji štěňat | Jana Ulrichová

Víte, že ….

… menší plemena, jako jorkšíři nebo jezevčíci, dospívají kolem 10. měsíce věku?

… střední plemena, jako bígl nebo anglický buldok, dospívají kolem 12. měsíce věku?

… velká plemena, jako jsou labradoři či němečtí ovčáci, mezi 12. a 18. měsícem věku, a některá obří plemena dokonce až ve dvou letech?