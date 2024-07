Tečka za Festivalem Blesk tlapek: Mountfield daroval přes půl tuny krmení opuštěným psům

Mountfield daroval týraným a opuštěným psům, které má spolek v péči, kvalitní prémiová a superprémiová krmiva Vivavita a Starvita. „V Mountfieldu věříme, že péče o opuštěná a zranitelná zvířata je společenskou odpovědností každého z nás, a proto se v této oblasti dlouhodobě angažujeme,“ uvedl zástupce firmy Radek Hanzlík. „Víme, že útulky často čelí finančním omezením a nedostatku zdrojů. Chceme proto pomoci zmírnit jejich náročnou situaci,“ dodal.

Zástupkyně spolku Dočasky De De Alžběta Poláková Šmídová s reportérkami Blesk tlapek | Jana Ulrichová

Díky za dar

Zástupkyně spolku Alžběta Poláková Šmídová dar uvítala. „Je to pro nás velká pomoc. V současné době máme v péči 45 psů. Náklady na jejich krmení jdou do desítek tisíc korun měsíčně. To, co nám nyní Mountfield daroval, nám pro ně vystačí na 14 dnů,“ řekla.

Pro citlivé žaludky

Ocenila i kvalitu konzerv a granulí. „Máme v péči několik pejsků, kteří mají citlivé zažívaní nebo se dokonce s problémy se zažívacím traktem léčí. Ti musí dostávat jen superprémiové krmení, protože jiné jim dělá potíže. Děkujeme i za širokou škálu příchutí, z nichž si určitě každý z našich svěřenců vybere to, co mu bude chutnat a vyhovovat,“ dodala.

Mountfield daroval spolku Dočasky De De granule i konzervy, vše v prémiové a superprémiové kvalitě | Jana Ulrichová

Proč podoprují útulky?

-Věříme, že jako úspěšná firma máme povinnost vracet něco zpět společnosti a podporovat dobré věci.

- Kvalitní péče a dobrá výživa zvyšují šance zvířat na nalezení nového, milujícího domova.

- Podpora útulků prostřednictvím darů pomáhá dobrovolníkům a zaměstnancům soustředit se na péči a trénink zvířat, místo na zajišťování základních potřeb.

- Doufáme, že náš příklad inspiruje další firmy a jednotlivce k podpoře podobných iniciativ a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebuj