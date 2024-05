Zažívací nebo kožní potíže? I to jsou příznaky potravinové alergie. Poradíme, co s tím

Čím krmit psa, aby byl fit a v kondici? To je otázka, kterou řeší řada majitelů psů. Výběr krmiv je veliký a nabídka různorodá, i co se kvality týká. Některé granule mohou u psů vyvolat nežádoucí reakce. Může jít o i intoleranci nebo alergie.

Mezi alergií a intolerancí je velký rozdíl. Alergie je způsobena odezvou imunitního systému, potravinová intolerance nemá s imunitou nic společného. Jde o nesnášenlivost určité složky potravy, kterou může zvíře získat postupem času. Při potravinové intoleranci může chybět v těle zvířete enzym zpracovávající určitou složku potraviny, takže pes není schopen strávit například lepek, laktózu nebo kuřecí protein. „Zvířata pak trpí nejen kožními či respiračními potížemi, ale i zažívacími problémy. Tyto příznaky se mohou projevit v intervalu několika dnů až týdnů,“ vysvětlila Kristýna Hromádková, odbornice na výživu zvířat ze společnosti Mountfield.

Superprémiové granule pro psy od Starvity používají recepturu, která neobsahuje kuřecí protein, a je proto vhodná pro senzitivní zvířata | Mountfield

Nebezpečná alergie

Pokud má pes alergii, měl by mu vhodnou stravu doporučit přímo veterinář. Alergická reakce může být pro psa i životu nebezpečná. Někteří alergici potřebují speciální veterinární diety, zatímco jiní mohou být krmeni například barfem, tedy syrovou stravou, bez konkrétního alergenu. Chovatel by ale vždy měl vědět, co dělá.

Trávicí potíže

Potravinová intolerance u psů se vyskytuje častěji než alergie, není tak nebezpečná, ale může způsobit řadu nepříjemných příznaků, jako jsou trávicí obtíže, průjem nebo zvracení. Pokud má váš chlupáč potravinovou intoleranci, dopřejte mu krmivo zaměřené na eliminaci problémové složky, jako například granule pro psy ze superprémiové řady Starvita.

Nepodceňujte výběr

Podceňovat výběr krmiva a přehlížet potravinovou intoleranci se nevyplácí. Špatně zvolené laciné krmivo není schopno dát zvířeti potřebné živiny. Majitelé zvířat s alergiemi nebo potravinovými intolerancemi pak nechají tisíce korun u veterináře. Navíc zjistit, co přesně psovi vadí, není snadné a často je to běh na dlouhou trať. „Pro zjištění správné diety je zapotřebí šest až sedm týdnů,“ uvedla Kristýna Hromádková.

Podceňovat alergie a potravinové intolerance se nevyplácí | Jana Ulrichová

Obilí - častý problém

Nejčastěji mají zvířata intoleranci na lepek, který je v obilovině. Řada výrobců je přidává do krmiv, někdy jsou uváděny dokonce jako hlavní složka. V kontextu potravinové intolerance je třeba zmínit i další problémový kompotent, kterým je kuřecí protein. Např. superprémiové granule pro psy od Starvity používají recepturu, která tento protein neobsahuje, a tím je vhodná pro senzitivní zvířata.

Víte, že …

… pokud máte podezření na alergii nebo intoleranci, vždy se poraďte s veterinářem, který provede testy a doporučí nejlepší přístup k výživě psa.