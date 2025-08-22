Policie pátrá po půltunovém utečenci: Na Strakonicku z ohrady zmizel nebezpečný býk!

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Zbyněk Schnapka)
Autor: ČTK - 
22. srpna 2025
13:27

Policisté hledají zhruba půltunového býka, který ve čtvrtek utekl z ohrady chovatele v obci Škvořetice na Strakonicku. Zvíře může být nebezpečné, pokud ho někdo uvidí, má zavolat policii a nepřibližovat se. Informovala o tom policejní mluvčí Jaromíra Nováková na webu policie.

„Když býk utekl, zamířil do přilehlého lesa směrem na obce Buzice a Buzičky a od té chvíle se ho nepodařilo lokalizovat ani odchytit,“ uvedla Nováková. Apeluje na obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. Pokud by zvíře uviděli, mají ihned volat na linku 158.

„Býk může na první pohled působit klidně, ale kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce,“ dodala mluvčí.

Policisté pátrají v okolí i s pomocí dronů. Na okrajích lesa umisťují tabule, které varují před vstupem do lesa a býkem.

Témata:
býkpolicieokres StrakonicelesŠkvořeticeBuzice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5313099 ( 22. srpna 2025 14:06 )

To už psal Hašek. Uprchlo stádo volů, byli nalezení v parlamentu.

Pjotr Fijala ( 22. srpna 2025 14:00 )

Půl tuny? To je ještě telátko...😄

Pořádnej býk má tak 9 metráků.....

Pavel Jurek ( 22. srpna 2025 13:40 )

no chtělo by to nějakého toreodara , který by si s ním poradil . dají mu do ruk vlajku bývalého CCCP , to býka ještě více rozzuří a bude veselo . . . . .

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud