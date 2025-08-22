Nový multimiliardář v Česku. Rodina vyplatí Kellnerova (†56) syna Petra z PPF
Renáta Kellnerová s dcerami se dohodly na vyplacení desetinového podílu Petra Kellnera mladšího ve finanční skupině PPF, uvádí server MotejlekSkocdopole.com. Podle webu Hospodářských novin má být dnes podepsána i druhá část dohody o majetku a vztazích mimo skupinu. Hodnotu transakce servery odhadují zhruba na 40 miliard korun. Zástupci PPF ani rodinného holdingu Amalar, který skupinu ovládá, nechtěli informace komentovat. Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF, který tragicky zahynul v březnu 2021.
Dohody o vypořádání podílu dosáhly obě strany podle serverů tento týden ve čtvrtek. Podíl Kellnera mladšího odkoupí jeho nevlastní matka Renáta Kellnerová s dcerami Annou, Larou a Marií Isabellou. Podle webu MotejlekSkocdopole.com se tak stane způsobem, že skupina PPF Group odkoupí své vlastní akcie.
Podle nejmenovaných zdrojů Hospodářských novin se Kellner mladší rozchází s ostatními majiteli PPF v dobrém. Dnes měla být podepsána i druhá část dohody, která se týká majetku a vztahů mimo skupinu PPF, uvádí server.
Majoritním vlastníkem investiční skupiny je od loňského října holding Amalar, do kterého vložila akcie většinová majitelka PPF Kellnerová a její tři dcery. Amalar tak drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky zesnulého zakladatele skupiny.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, v přepočtu 78,7 miliardy Kč.