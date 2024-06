Festival Blesk tlapek bavil i pomáhal. Výtěžek pro psí seniory. A domov pro Šarlotu a Sendy

Pomoci zvířatům v nouzi a přispět těm, kteří se o ně starají, to je jeden z hlavních cílů Festivalu Blesk tlapek, jehož 3. ročník se uskutečnil v sobotu v Praze na Vypichu. Návštěvníci, kterých letos zavítalo na festival na deset tisíc, byli opět štědří. Nákupem lístků do tomboly přispěli spolku Psí senioři v nouzi částkou 46 700 korun. Několik opuštěných pejsků navíc našlo díky festivalu nové domovy.

Sendy a Šarlota z Depozita Beruška, Ríša z Psích seniorů v nouzi, Favo z útulku U Šmudliny v Tachově, Charles ze spolku Pes nejvěrnější přítel i Max a Brita z Ligy na ochranu zvířat, ti všichni dorazili na Festival Blesk tlapek se svými dočasnými opatrovateli z útulků a spolků v naději, že tam najdou nový domov. Návštěvníci se o jejich adopce zajímali, díky tomu našli někteří z nich nové rodiny.

Sendy a Šarlota, fenky, které druží v rukou zástupkyně Depozita Beruška, si jejich budoucí páníčci vyhlédli na festivalu | Jana Ulrichová

Pojedou domů

Štěstí se usmálo na Šarlotu a Sendy z Depozita Beruška. „Máme tu sedm pejsků k adopci, dva z nich, Šarlota a Sendy, si tu návštěvníci zamluvili a po festivalu si k nám pro ně přijedou,“ řekla zástupkyně depozita. Velký zájem byl i o dvě štěňata, která přivezly provozovatelky útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku. „Bohužel je zatím nemůžeme nabízet, protože byla původnímu majiteli odebrána. Musíme počkat, až o nich rozhodnout úřady. Doufáme, že to bude rychle,“ řekla Miluše Maskulanisová.

Max na nový domov ještě čeká | Jana Ulrichová

Max stále čeká

Domov vyhlížel na festivalu i ročník kříženec Max, kterého s sebou přivedla dočaskářka Ligy na ochranu zvířat Anna Malinová. Maxík byl původním majitelům odebrán. „Je to úžasný pes, má velmi přátelskou povahu. Snese se se všemi zvířaty, nesmí jen ke slepicím. Miluje děti, zvládá základní povely, přijde na přivolání, má hygienické návyky,“ vychválila ho dočaskářka. Dodala, že je temperamentí, potřebuje hodně pohybu, uvítal by i psího kamaráda. Je kastrovaný, čipovaný a očkovaný. Zájemci o něj mohou kontaktovat paní Annu telefonicky na čísle 608 075 699.

Výtěžek tomboly putuje spoklu Psí senioři v nouzi. | Blesk:David Malik

Šek pro staroušky

Každý rok věnují Blesk tlapky výtěžek tomboly jednomu vybranému útulku či spolku. V minulosti podpořily tachovský útulek U Šmudliny a spolek Dočasky De De. Letos šek na částku 46 700 korun předaly zakladatelce spolku Psí senioři v nouzi Vendule Wolfové. „Je to spolek, který pečuje o starší pejsky, což je nesmírně náročná práce, velmi si jich za to vážíme,“ shodly se reportérky Blesk tlapek Jana Ulrichová a Kateřina Lang. „Všem moc děkujeme, peníze využijeme na úhradu veterinární péče,“ řekla Vendula.

Donio pomáhá

Svůj stánek mělo na festivalu i Donio, se kterým loni navázal Blesk velmi úspěšnou spolupráci. V rámci projektu Zázrak Blesku vznikla sbírka na pomoc opuštěným a týraným zvířatům, ve které se do čtenářů vybralo už více než 420 tisíc. Tyto peníze rozdělují Blesk tlapky mezi útulky a záchranné spolky. Každému z nich darují superprímiové krmivo Marp v hodnotě 50 000 korun Společnost Pučálka, která jej vyrábí, vždy ještě přihodí navíc další za 35 000 korun. Sbírka stále pokračuje. Zájemci, kteří by chtěli zapojit a pomoci tak zvířatům z dalších útulků a spolků, mohou přispět zde: www.donio.cz/blesk-tlapky.

Marta Kubišová, Monika Absolonová a Bára Basiková na festivalu Blesk tlapek. | Blesk:David Malik

Vládla spokojenost

Většina návštěvníků měla s sebou i své čtyřnohé parťáky. Společně se zapojovaly do soutěží a různých aktivit, které pro ně byly na louce připraveny. Do soutěže o psího šampiona se přihlásila se svým psem borderkolie Badym i Hanka Matějková. „Nevyhráli jsme, skončili jsme v semifinále, i tak jsme si to ale moc užili. Bylo to moc hezké, je dobře, že takové akce děláte,“ řekla.Pozitivní ohlasy přicházely nejen z řad návštěvníků, ale i zvířecích záchranářů, kteří měli na festivalu charitativní stánky.

Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. (8.6.2024) | Blesk:Jakub Poláček

U stánků se otáčeli

Spokojení byli i drobní prodejci. "Děkujeme za pozvání. Jsme rádi, že jsme tu mohli být, byl to skvělý den. Přišlo opravdu hodně lidí, zajímali se o naši práci, u stánku jsme se museli otáčet," řekla Petra Žaludová ze společnosti Vymazlenej,cz, která vyrábí speciální veterinární límce pro nemocná zvířata. Blesk tlapky s ní dlouhodobě spolupracují, protože límce pro zvířata v útulcích dodává zdarma.

Michal David na festivalu Blesk tlapek. (8.6.2024) | Blesk:foto CNC:Marek Patek Foto CNC: Marek Pátek

Fanouš má talent

Návštěvníci festivalu měli také možnost rozhodnout o tom, kdo zvítězí v soutěži o největší psí talent. Z pěti vybraných videí, na nichž pejskové předváděli nejrůznější kousky, zaujala nejvíce fenka pudla Fanouš (2,5), se kterou její panička Renata Ivánková přijela až z Ostravy. Fanouš má podle ní talent na hry, je ochotná se zapojit do všeho, co si její panička vymyslí. Do soutěže se přihlásila s videem, na kterém se Fanouš sama balí do deky. Umí ale také sundávat ponožky, což návštěvníkům na místě předvedla.

Festival Blesk tlapek na pražském Vypichu. (8.6.2024) | Blesk:David Malik

Zase za rok

Festival Blesk tlapek se konal už potřetí. I letos na něm na návštěvníky čekalo několik novinek. Líbily se ukázky sokolníků, jejichž stánek s dravci a sovami byl stále v obležení, a velký obdiv sklidili i kynologové, kteří předvedli ukázky zadržení pachatele v jedoucím autě. Velkou atrakcí byl bazén plný ledových kostek od společnosti Bidfood Jedu v ledu. "Překvapilo mě, jak moc si ho psi užívali. Někteří si chladili jen tlapky, jiní si v něm hověli dlouhé minuty. Pořád tam byl nával,“ řekla redaktorka Blesk tlapek Jana Ulrichová. „Byl to pro nás opět vrchol našeho pracovního roku. Děkujeme všem, kteří nás přišli na Vypich podpořit. Většina naší práce není úplně pozitivní, o to víc se vždy na festival těšíme," dodala za všechny, kteří Festival Blesk tlapek připravovali, Kateřina Lang.