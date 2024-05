Pomoc pro týrané a opuštěné psy: Blesk tlapky předaly 600 kilo krmení, děkovala i Kubišová

První várku krmiva nakoupeného z peněz ze sbírky na Donio předaly zástupcům spolku reportérky Blesk tlapek spolu s jednatelem společnosti Pučálka Martinem Pučálkou a provozním ředitelem Danielem Komrskou. Ti ke krmivu za 50 000 korun přidali ještě další v hodnotě 35 tisíc korun. Na osm desítek pejsků, které má nyní spolek v dočasné péči, díky tomu dostalo 240 kilogramů masových konzer a 360 kilogramů superprémiových granulí.

Reportérky Blesk tlapek se zakladatelkou spolku Simonou Štěpánkovou, jejími spolupracovnicemi a dočaskářkami, jednatelem společnosti Pučálka Martinem Pučálkou a provozním ředitelem Danielem Komrskou | Martin Přibyl

Zázrak pokračuje

Díky sbírkám v rámci projektu Zázrak Blesku se od čtenářů vybralo už více než 420 tisíc korun. Peníze poputují týraným a opuštěným zvířatům v útulcích a spolcích.

"Jsem opravdu ráda, že lidé mají i v dnešní době chuť pomáhat zvířatům v útulcích. Nakrmit tolik pejsků, kolik jich má spolek Pes nejvěrnější v dočasných péčích, musí být opravdu náročné a jsem moc ráda, že se podařilo předat takové množství krmiva. Navíc to rozhodně nebylo naposled. I padesátikoruna v dnešní době, je obrovský dar a já všem ze srdce děkuji," řekla patronka projektu Blesk tlapky a tvář celé sbírky Marta Kubišová.

Krmení do spolku dovezl osobně jednatel společnosti Pučálka Martin Pučálka | Martin Přibyl

Nejen reportáže

Počin v podobě sbírky přeměněné v konkrétní pomoc těší i reportérky Blesk tlapek. „Doposud jsme spolkům a útulkům pomáhali pouze reportážemi například o zvířatech hledajících nové domovy. Teď díky sbírce, do níž se zapojilo už přes 500 dárců, můžeme předat i něco hmotného, a to je příjemné,“ řekla reportérka Blesk tlapek Jana Ulrichová.

Kvalitní krmení

Pomoc je to o to větší, že jde o kvalitní krmivo vhodné i pro nemocná zvířata, o která záchranné spolky většinou pečují. "Je to naprosto skvělá spolupráce a jsme za ni vděční. Už delší dobu jsme měly potřebu pomáhat nejen novinářskou prací, ale i materiální podporou. Některé příběhy si to prostě zaslouží. Se spolkem, kterému společnost Marp dovezla přes půl tuny krmiva, spolupracujeme od samého vzniku Blesk tlapek a tak máme jistotu, že jde pomoc do správných rukou," dodala reportérka Kateřina Lang.

Pejsci, které má spolek nyní v péči, měli z nadílky radost | Jana Ulrichová

Díky za podporu

Radost z daru, který předčil jejich očekávání, měli i zástupci spolku Pes nejvěrnější přítel. „Všem moc děkujeme. Děkujeme dárcům, díky nimž bylo možné krmení nakoupit, děkujeme společnosti Pučálka, která jeho objem ještě navýšila, i Blesk tlapkám za to, že nás od počátku podporují. Velmi si toho vážíme,“ řekla zakladatelka spolku Simona Štěpánková. „Máme díky vám krmení pro naše svěřence na několik měsíců, a to je moc příjemný pocit,“ dodala.