Další várka pomoci míří k psům. Vánoční dárek od čtenářů Blesku dostaly Dočasky De De, Voříškov a ForDogs

Zima je období, kdy útulky praskají ve švech a o adopce není zájem. O to více radosti udělá dárek v podobě pořádné dávky kvalitního krmení, kterým Blesk tlapky podělily další tři útulky a spolky.

Krmení značky Marp od společnosti Pučálka nakoupené díky štědrosti čtenářů ze sbírky Blesku na Donio putovalo tentokrát do Dočasek De De, Voříškova a ForDogs.

Zástupkyně spolku Dočasky De De si krmení složily ve skladu. | Jana Ulrichová

Doplnily zásoby

Zástupci těchto útulků a spolků si mohli sami zvolit složení zásilky. Ve ForDogs převládaly konzervy, dva útulky si objednaly i kvalitní psí matrace. „Prosila jsem hlavně o konzery, protože už žádné ve skladu nemáme. Tahle zásoba nám vydrží opravdu na dlouho. Stejně tak pamlsky, ty používáme hodně,“ řekla jednatelka spolku Barbora Hošková.

Předsedkyně spolku Voříškov Anežka Jedličková měla z daru radost. | Jana Ulrichová

Kvalitní krmení

Spokojeni byli i ve Voříškově, kde značkou Marp krmí své svěřence už několik let. „Je to kvalitní krmení, naši psi na něm prospívají. Pro mě je navíc důležité, že většina těchto krmiv je vyráběna z masa z volných chovů, že výrobce nepodporuje velkochovy, kde jsou zvířata zavřená v halách,“ řekla předsedkyně spolku Anežka Jedličková. Dodala, že jejich útulek je v současné době plný, nové psy musí odmítat. „Horší už to snad ani být nemůže,“ řekla. „Máme tu psy, kterých se majitelé zbavují. Nejčastějšími důvody jsou alergie, stěhování, nevhodná pozůstalost,“ vyjmenovala.

Kdo si pochutná

Také zástupkyně Dočasek De De dárek v podobě krmení Marp potěšil. „Pochutnají si na něm naši nově přijatí svěřenci, starší doga, nalezená fenka jack russel teriéra i buldok, který je po operaci perianálních žláz,“ řekla zástupkyně spolku Alžběta Poláková Šmídová.

Ve Voříškově jsou plní, další psy musí odmítat. | Jana Ulrichová

Díky, čtenáři

Dárcům, především čtenářům Blesku a fanouškům Blesk tlapek, kteří do sbírky přispěli, pak za všechny poděkovala Barbora Hošková z ForDogs. „Děkujeme za to, že jsme díky nim mohli dostat takovou zásobu krmení a dobrůtek,“ řekla.

Krmení ve ForDogs hned zkontroloval Kim, jeden z tamních svěřenců, který čeká na nový domov. | Jana Ulrichová

S Martou a Markem

Sbírka pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio, stále pokračuje. Peníze z ní přetavuje společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk tlapek osobně rozváží do útulků. Po 300 kilogramech krmení dostalo už 13 útulků a další budou následovat. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, ji najdou zde: https://donio.cz/blesk-tlapky