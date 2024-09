Pomohli jste zaplaveným útulkům! Blesk tlapky odvezly krmení Mazlíkům v nouzi a Čtyřlístku pro hafany

Část peněz ze sbírky, v níž je nyní díky štědrosti dárců 1,7 milionu korun, přetavila společnost Pučálka v pořádnou dávku krmení. Do obou spolků starajících se o opuštěné a týrané psy poslala 300 kilogramů krmení, granulí a konzerv, nové pelíšky, vodítka a obojky a také stelivo pro kočky.

Provozovatelka útulku Anička Měrková přišla o vše, voda zničila azyl i její domov | Jana Ulrichová

Přišla o vše

Anička Měrková, která provozuje spolek Mazlíci v nouzi, neskrývala dojetí. Při povodni přišla o vše, voda vzala veškeré vybavení útulku a smetla i její byt. „Většinu psů, které mám teď v péči, jsem stihla převézt k přátelům do psích hotelů a salonů,“ řekla. Sama se dvěma hůře umístitelnými psy, kočkami a papoušky pak přečkala několik dní v patře domu. „Bez jídla, bez elektřiny, bez vody,“ popsala s tím, že krmení jim teď přijde vhod, protože i když jsou psi v bezpečí, jíst musí pořád. „Moc nám to pomůže, děkuji z celého srdce všem, kteří do sbírky přispěli za pomoc pro zvířata, a také Blesk tlapkám za to, že na nás nezapomněly. Nenacházím slova díků,“ řekla s dojetím.

Zařízení útulku, které neodplavalo, skončilo venku na hromadě | Jana Ulrichová

Vyděšení psi

Krmení nakoupené se sbírky Blesku, které společnost Pučálka ještě navýšila o 20 procent, uvítali i ve spolku Čtyřlístek pro hafany. Povodeň, která se přes ně přehnala, i tady napáchala velké škody. „Pro nás byla priorita zachraňovat pejsky, ti jsou pro nás vždycky na místě prvním. I ti nejhodnější začali panikařit, začali kousat, začali vyvádět. Hrozně se báli, nevěděli, co se děje. Naštěstí máme ještě druhé patro, takže jsme je vyšťouchali na schody, kde byli v bezpečí,“ popsala zástupkyně spolku Lucie Benediktová s tím, že i oni pak společně přečkali v patře domu.

Pomáhali zaplaveným útulkům, teď ji potřebují sami. Srdečným tlapkám zachráněná zvířata zůstanou

Pomáháte pomáhat

Voda mezitím spolku poškodila přízemí a zničila zahradu, kde měli sklady s krmením. Pomoc, kterou Blesk tlapky spolu se společností Pučálka dovezly, proto i tady ocenili. „I když je toho velká hromada, naši psi to snědí za měsíc,“ řekla. „Moc, moc všem děkujeme. Má to smysl. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat,“ dodala.

Čtyrlístek pro hafany pečuje o zhruba tři desítky psů | Jana Ulrichová

Sbírka běží dál

Materiální pomoc, kterou Blesk tlapky odvezly do prvních dvou povodněmi postižených spolků, nebyla rozhodně poslední. Sbírka Blesku Okamžitá pomoc zatopeným útulkům na Donio, jejímiž patrony jsou Marta Kubišová a Marek Ztracený, a podporuje ji řada dalších známých tváří, stále běží. Zájemci, kteří by do ní chtěli přispět, mohou tak učinit ZDE.