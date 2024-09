Daisy trpěla, žila na dvoře, přišla téměř o všechnu srst. Teď se zotavuje v psím hospicu

Daisy (9) zůstala po smrti své paničky bezprizorní. Pozůstalý manžel o ni neměl zájem, nechal ji na dvoře, bez jakékoli péče. Jediný, komu na ní záleželo, byla jeho dcera, která když pochopila, že s otcem nehne, požádala o pomoc spolek Dejte nám šanci. „Napřed jsem ji odmítla, když jsem ale viděla fotky, změnila jsem názor. „Bylo vidět, že fence není dobře a že není v dobré kondici,“ řekla zakladatelka spolku Eliška Vafková, která se teď o Daisy stará.

Daisy s Eliškou Vafkovou, která ji má teď ve své péči | Jana Ulrichová

Vyhublá, bolavá

Daisy má potravinovou alergii, kterou ale po smrti její paničky nikdo neřešil. Byla bez léků, nekvalitně krmená, nikdo se nestaral o její citlivou kůži a srst, a podle toho to také dopadlo. „Byla silně podvyživená, až kachektická, kvůli neléčené dysplazii nemohla na zadní nohy. Největší problém ale byla její zničená, rozpraskaná kůže, která se jí loupala po cárech, odpadávaly z ní celé kusy i se srstí. Byla celá bolavá, měla zahnisané oči a strašně zapáchala,“ popsala Eliška.

Náročná léčba

Po 14 dnech v Bukovince, kdy prošla přísnou karanténou, se už Daisy zotavuje. „Denně dostává léky, léčebné koupele, celé tělo ji mažeme, čistíme jí oči i uši. K tomu jí přidáváme podpůrné přírodní prostředky na posílení kůže a celkové imunity,“ řekla s tím, že postupně ji také po malých dávkách rozkrmují. Výsledek je znát. „Už nám tu začíná pobíhat, už má zájem o balónek, o okolí. Je kontaktní a veselá, začíná se začleňovat do smečky,“ dodala.

Bude hledat domov

Léčba Daisy bude ale dál pokračovat. I když má krevní testy v pořádku, čekají ji ještě další vyšetření, rentgeny a sona, která zatím nemohla kvůli bolavé kůži podstoupit. Po vyléčení, až se dá do pořádku a dostane se do dobré kondice, bude spolek hledat pro Daisy nový domov. „Samozřejmě to ještě chvíli potrvá. Nebude to otázka týdnů, ale měsíců. Nový láskyplný domov si ale rozhodně zaslouží, má před sebou ještě pár let života,“ řekla Eliška. „Zaslouží si být milovaným členem rodiny, sedět na sedačce u televize s někým milovaným, chodit na procházky a výlety,“dodala.

Potrestat? Marné

I když by si majitel Daisy zasloužil potrestat, spolek už po předchozích zkušenostech podobné snahy vzdal. „Mnohokrát jsem v podobných, často i závaznějších případech podávala trestní oznámení, nikdy to ale nedopadlo. Vždycky to skončilo na tom, že není, co řešit, že nejsou důkazy. Je to ztráta času. Raději ho věnujeme zvířeti, jeho záchraně a léčbě,“ řekla Eliška. „Věříme, že když nefungují zákony, bude alespoň fungovat karma,“ dodala.

Krmení do útulků

Chcete pomoci týraných a opuštěným zvířatům a nevíte, jak na to. Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetaví společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Šest set kilogramů kvalitních granulí a konzerv už dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený. Sbírku najdete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky