Problematický chov v Sukoradech veterináři už léta sledují: Pokuta za pokutou...Ale bez efektu!

Psi, kterých se majitel vzdal, žili mezi harampádím, na pozemku plném nepořádku, mezi ohlodanými kostmi hospodářských zvířat, které se povalovaly po celém areálu. Byli polodivocí, nesocializovaní, neměli čipy, jejich odchyt a převoz do útulků nebyl vůbec snadný. Když jeden z nich majiteli utekl, hledal jej společně se záchranáři i ve stájích. Pohled na krávy a zejména vyhublá prasata záchranáře šokoval. „To je katastrofa. Má tam prasátka, kterým svítí žebra, to se jen tak nevidí,“ řekla zvířecí záchranářka Kateřina Ondičová.

Prasatům jsou vidět žebra | Kateřina Lang

Porušil dva zákony

Své o tom ví i veterinární inspektoři, kteří problematický chov kontrolují už od roku 2011. „V chovu nacházeli problémy, které se opakovaly. Byla zjišťována pochybení vůči veterinárnímu zákonu i zákonu na ochranu zvířat proti týrání,“ potvrdil reportérkám Blesk tlapek mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Chovatel ale vše zlehčoval, že dělá něco špatně, si nepřipouštěl. „Dělám to jinak, než ostatní,“ prohlásil. Před zvířecími záchranáři i reportérkami se dokonce chlubil, že byl před lety v televizi kvůli týrání zvířat.

Majitel si nepřipouštěl, že dělá něco špatně | Jana Ulrichová

Prasata bez vody

Veterináři i úředníci z obce s rozšířenou působností chovatele opakovaně pokutovali, podle mluvčího šlo o částky ve výši jednotek až nižších desítek tisíc korun. „Z prohřešků, které se v chovu objevily, lze zmínit například chov v nevhodných podmínkách, kdy zvířata měla vysokou podestýlku omezující pohyb, a omezování napájení prasat,“ uvedl Vorlíček. Dodal, že majitel nehlásil kadávery, tedy uhynulé kusy, zvířata měl neznačená a chyběly mu u nich i zdravotní zkoušky.

Psi živořili na statku mezi harampádím. Zoufalé pohledy otřásly i silnými chlapy

O psech nevěděli?

O tom, že se chovateli nekontrolovaně rozmnožili psi, prý veterináři nevěděli. Až loni, během kontrol, viděli na statku dva křížence, kteří ale byli podle nich v dobré výživové kondici, pohybovali se na volno, doprovázeli chovatele po hospodářství a měli zázemí v ubikaci s chovatelem. „Byli používáni k hlídání objektu, byli ovladatelní, nebyl proto důvod je zahrnovat do kontroly krajské veterinární správy,“ řekl mluvčí. To, že je situace mnohem horší, že psů je ve skutečnosti 10, a že ty, které majitel označil za hlídače objektu, daroval s dalšími pěti do útulku, inspektoři netušili.

Psi byli zanedbaní, zadredovaní | Jana Ulrichová

Podnět ke kontrole

Protože během odchytu psů viděli zvířecí záchranáři na místě vyhublá prasata, rozhodly se reportérky Blesk tlapek podat na krajskou veterinární správa podnět k další kontrole, a to jak hospodářských zvířat, tak i zbylých psů.