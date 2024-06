Hledáme největší psí talent. O vítězi rozhodnou návštěvníci festivalu Blesk tlapek

Fanouš Renaty Ivánkové, která pracuje jako prodavačka autodílů v Ostravě, je 2,5letá fenka pudla. Má talent na hry, je ochotná se zapojit do všeho, co si její panička vymyslí. Do soutěže se zapojila s videem, na kterém se Fanouš sama balí do deky. Umí ale také sundávat ponožky, otevřít lednici, panička ji trénuje na podávání věci a na stopy.

