Bojara, Baryka a Bedříška zachránili při povodních. Starouškům teď spolek hledá nové domovy

Majitel všechny tři psy, údajně křížence border kolie a špice, uvázal v obavách, aby se neutopili nebo nespadli do vodou vymletých děr. Dva z nich jsou totiž slepí. Teď už jsou všichni v bezpečí ve spolku ForDogs ve Svárově na Kladensku, kde se jich ujali, léčí je a snaží se spravit jejich zlomené duše.

Bedřich s Bárou Hoškovou | Jana Ulrichová

Slepý a hluchý

Prostředí, ve kterém žili, Bojara, Baryka a zejména Bedříška poznamenalo. Byli zanedbaní, plní blech a psychicky zlomení. „Bedříšek na tom byl nejhůř. Měl obrovský zánět v uchu, hnis mu z něj vytékal, strašně to zapáchalo. Na nic nereagoval, byl úplně odevzdaný, apatický, o nic neměl zájem,“ popsala zakladatelka spolku Bára Hošková s tím, že navíc je téměř slepý a kvůli zánětu i hluchý.

Bedříšek byl po příjezdu do spolku apatický, na nic nereagoval. To se teď už ale změnilo | Jana Ulrichová

Týden nevylez

Zcela slepý a navíc i nahluchý je také Bojar, který je ale na rozdíl od třetího z party, Baryka, alespoň kontaktní, rád se mazlí. Baryk je na tom nejhůře psychicky. „Celý týden, co je tady, nevylezl z boudy. Vyleze jen v noci, když je tady úplný klid, aby se nažral a vyvenčil v kotci,“ popsala Bára.

Každý zvlášť

Ve spolku ale přesto věří, že se časem podaří dát všechny tři dohromady tak, aby mohli z útulku odejít a dožít v láskyplném domově. Do adopce by měl jít každý zvlášť, protože se mezi sebou napadají. Protože jsou hluší a slepí, potřebují jemný a pomalý přístup. „Musím k nim přistupovat opatrně, zepředu, aby si mě očuchali, aby věděli, že jsem u nich, pak teprve na ně sahám, aby nelekli a neohnali se,“ vysvětlila Bára.

Bojar se už rád pomazlí | Jana Ulrichová

Nenároční staroušci

Ideální by byl pro ně domek se zahrádkou. „Pak už potřebují jen teplé místo na spaní a misku se žrádlem. S tím budou úplně spokojení. Jsou to nenároční dědečkové, kteří nepotřebují dlouhé procházky, ale naopak mazlení a jídlo,“ vysvětlila Bára s tím, že psi, kteří jsou s tím, že všichni tři by si zasloužili dožít v klidu, milovaní.

Bojar je milý, je ale stejně jako Bedříšek slepý a hluchý | Jana Ulrichová

Najdou domov?

Zájemci, kteří by chtěli některého z této trojice ujmout a nabídnout mu nový domov, mohou kontakovat spolek ForDogs telefonicky na čísle 777 578 674.