Brit skončil už podruhé v útulku. Vyjde mu na třetí pokus opravdový domov?

Brit poznal útulkový kotec už jako několikatýdenní štěně. Když si ho pak adoptoval manželský pár, věřili v útulku, že všechno bude v pořádku a Brita čeká šťastný psí život. Zpočátku tomu tak skutečně bylo, ale jen do chvíle, než se manželé rozvedli. Od té chvíle byl pes na obtíž. „Zjistili jsme, že Brit je neustále zavřený kdysi ve stodole, v nějaké bedně nebo kotci, který je velmi malý, a že není téměř nikdy venku,“ řekla majitelka útulku Jana Kymrová.

Odebrán z adopce

Zástupci útulku se proto spojili s inspektory krajské veterinární správy, kteří pejska odebrali. „Brit tak ne vlastní vinou skončil opět u nás,“ dodala s tím, že nyní budou Britovi hledat novou, lepší a především zodpovědnější rodinu, která ho už neodloží.

Bez zájmu a výchovy

Protože je Brit jako každý mladý pes hodně temperamentní, potřeboval by k sobě sportovně založené lidi, kteří by s ním pracovali a dokázali by ho zabavit. Během roku, který strávil v adopci, se nic nenaučil, zjevně se mu nikdo nevěnoval. „Byl u nich v podstatě ladem,“ řekla Jana s tím, že nyní musí Brit dohnat vše, co zameškal, musí se naučit poslušnost, základní povely a také chodit na vodítku.

Dobrý společník

Člověku, který bude trpělivý a bude se mu věnovat, bude podle Jany Kymrové Brit skvělým společníkem. „Je to báječný a hodný pes, který bude šťastný v domku se zahrádkou, může být ale i v bytě,“ řekla s tím, že jediné, co kromě výchovy Brit potřebuje, je láska. „Když mu ji lidé dají, vrátí jim to. Je to mladý zdravý pes, je zbytečné, aby nejlepší léta trávil v útulku. Moc bychom mu přáteli dobrý domov,“ dodala.

Vyjde to napodruhé?

Zájemci, kteří by se chtěli Brita ujmout, dát mu nový domov a především se mu věnovat a dohnat s ním vše, co dosud zameškal, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.

Pomozme s Martou

Chcete pomoci týraných a opuštěným zvířatům a nevíte, jak na to?. Můžete přispět do sbírky pod patronací Marty Kubišové a Marka Ztraceného, kterou má Blesk na portálu Donio. Peníze z této sbírky přetaví společnost Pučálka v pořádnou dávku krmiva Marp, které redaktorky Blesk společně se zástupci společnosti osobně rozváží do útulků. Společnost Pučálka ke krmivu za 50 000 korun vždy přidá další v hodnotě 35 000 korun. Šest set kilogramů kvalitních granulí a konzerv už díky tomu dostaly spolek Pes nejvěrnější přítel a útulek v Klatovech, kam je odvezl osobně Marek Ztracený, a další budou následovat. Sbírku najdete zde: https://donio.cz/blesk-tlapky