Lupin (10) přišel o páníčky, úřady jim neprodloužily pobyt. Najde ještě domov?

Lupin (10) je voříšek, kterého adoptovala rodina cizinců. Měl se u nich krásně, ale jen do chvíle, než zasáhly úřady. Páníčci se museli vrátit do rodné země, a z Lupina stal opět psí bezdomovec. Teď v péči spolku Dočasky De De čeká na novou rodinu.

I když Lupin vypadá jako veselý pejsek, zažil toho už hodně, a ne vše bylo růžové. „Původně byl ve spolku Javornické čumáčky. Pak se, před třemi lety, dostal k nám. Od nás si ho pak adoptovala rodina cizinců,“ popsala Anna Sárköziová, která má nyní Lupina v dočasné péči u sebe v Praze.

Lupin se svou dočasnou paničkou Annou Sárköziovou. | Jana Ulrichová

Rozloučení oplakali

V novém domově se měl Lupin dobře, jeho páníčkům ale úřady neprodloužily pobyt v Česku, a tak se museli vrátit do své země. „Chtěli si vzít pejska s sebou, ale letecká společnost ho nechtěla přepravit. Brečeli kvůli tomu, bylo to hodně emotivní loučení,“ řekla Anna s tím, že dodnes se na Lupina ptají, snaží udržovat kontakt alespoň na dálku.

Lupin je už starší pejsek, ocení proto pohodlné místečko na gauči, kde bude mít klid. | Jana Ulrichová

Umí si říct

Lupin je nenáročný pejsek, který si umí o vše říct. „Úplně mě to fascinuje. Když má hlad, bouchá do misky, když chce jít ven, začne pokňourávat a je nervózní. I na balkón si zaškrábe,“ popsala dočaskářka. „Dokáže být doma sám, nic neničí, má stoprocentní hygienu, neznačkuje ani v novém prostředí,“ dodala.

Natržené ucho

Jediný problém, který Lupin má, jsou jiní psy. S těmi se nesnáší, protože byl už třikrát napaden a pokousán. Vždy naštěstí přežil, z jednoho útoku si ale odnesl natržené ouško. „Fenky má rád, přesto bychom ho doporučovali spíše jako psího jedináčka,“ řekla Anna.

Lupin je ideální pes do bytu, neničí, má stoprocentní hygienické návyky. | Jana Ulrichová

Má rád klid

Lupin je psí senior, má proto rád už svůj klid. Na to by budoucí majitelé měli myslet a měli by mu ho dopřát. „Má rád procházky, chodil s námi i na houby, pak už ale doma chce spát v klidu na gauči. Není to vyloženě mazlící typ, nehodí se proto k malým dětem, kteří pejsky hodně hladí a lezou za nimi do pelíšku. Na to Lupin není,“ upozornila dočaskářka. Dodala, že jinak je Lupin milý, zdravý, bezproblémový, takže může být někomu ještě skvělým společníkem.

Lupin má rád vycházky, není to ale pejsek na dlouhé túry. | Jana Ulrichová

Domov na dožití

Zájemci, kteří by chtěli dát Lupinovi milující domov už na dožití, mohou kontaktovat přímo dočaskářku Aničku telefonicky na čísle 776 565 684.