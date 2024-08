Sfinx žil na řetězu, nic neznal, nic neuměl. Mladý akční pes čeká v útulku na nový domov

Při příchodu do útulku Sfinx nic neuměl. „Neznal povely, neuměl chodit na vodítku, hodně štěkal, na lidi, na auta, na jiné psy, na všechno, co se mu nelíbilo,“ řekla Natálie Bartošová. Dodala, že byl zpočátku i hodně neohrabaný, v útulku se proto domnívají, že svůj dosavadní život prožil uvázaný někde na řetězu.

Sfinx se zástupkyní útulku Natálií Bartošovou | Jana Ulrichová

Hodiny v pohybu

Za dobu svého pobytu v útulku se už Sfinx zklidnil. „Už neštěká, nemá problém s cizími lidmi ani s jinými psy. Pomalu se učí povely, zatím na ně ale nereaguje,“ řekla Natálie s tím, že Sfinx jako každý mladý pes potřebuje hodně pohybu. „Je vitální, vydrží v pohybu hodiny, má rád klacíky, baví ho aportovat míčky. Hodil by se proto k mladším akčním lidem, kteří by s ním dělali nějaké psí sporty, v tom by se určitě hodně vyžil,“ popsala.

Jen pro zkušené

Člověk, který by se chtěl Sfinxe ujmout, by měl být zkušený, není to pes pro začátečníky ani pro seniory. V útulku jej doporučují spíše jako zvířecího jedináčka, a to k rodinnému domu se zahradou, protože nemá stoprocentní hygienické návyky.

Sfinx je mladý, zdravý a hodně temperamentní kříženec zřejmě staforda | Jana Ulrichová

Mladý, zdravý

Sfinx je mladý, naprosto zdravý pes. Zájemci, kteří by se jej chtěli ujmout, dát mu domov a hlavně důsledně pokračovat v jeho výchově, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky, a to na čísle 604 451 258.