Čoko čeká na domov už dlouho. Nový majitel by měl mít pevnou ruku a dostatek financí na jeho léčbu

Čoko je nalezenec, byl odchycen na křižovatce v lese u Holedeče na Lounsku. Jeho věk zástupci útulku pouze odhadují, protože po svém příchodu k nim měl zuby ve velmi špatném stavu, trpěl záněty mezi prsty, měl zanícené oči i uši a navíc, jak se později ukázalo, jej sužovaly i silné alergie.

Čoko k sobě potřebuje dominantního člověka. Majitel útulku David Kubalík u něj má respekt | Jana Ulrichová

Potřebuje respekt

Najít pro Čoka vhodného majitele nebude snadné. „Je hodně zvláštní. Není zlý, vyžaduje ale dominantního člověka, který mu jasně řekne, co má dělat a co ne. S člověkem, který by si s ním chtěl jen hrát, si dělá, co chce. Dělá si z něj vysloveně dobrý den,“ řekl majitel útulku David Kubalík s tím, že po člověku, u kterého nemá respekt, hned po vyndání z kotce začne skákat, bere mu vodítko, o které se pak přetahuje. Při vycházce táhne tam, kam sám chce, takže i dospělý muž má problémy ho udržet.

Přesné hranice

Čoko k sobě potřebuje člověka, který má s podobnými plemeny zkušenost. „Je důležité, aby to nebylo takové to ťuťuňuňu, ale aby jasně zaznělo, budeš dělat to a to, a pak bude teprve hraní. Musí mít jasně dané hranice mezi prací a hrou,“ vysvětlil Kubalík. Dodal, že Čoko má dobré hygienické návyky, takže by zvládl i život v bytě. Protože trpí alergiemi, bylo by pro něj vhodné co nejméně alergické prostředí.

Pravidelné injekce

Právě široká škála alergií, jimiž trpí, je dalším důvodem, proč se Čokovi nedaří najít vhodný domov. Nový majitel totiž musí počítat se zvýšenými výdaji, a to za hypoalergenní granule a především za speciální injekci za 3000 korun, kterou musí ji dostat každý měsíc. Navíc je potřeba mu jednou za čas mazat i meziprstí, které měl zanícené.

K dětem ne

Do nového domova by měl jít Čoko jako zvířecí jedináček. „Tady ostatní pejsky provokuje, bude asi trochu žárlivější. K dětem bych ho nedoporučoval, už jen proto, jak tahá. Nedovedu si ani úplně představit, jak by to dopadlo, kdyby nějaké dítě mělo v ruce hračku a on by se rozhodl, že se s ním o ni bude přetahovat,“ řekl David Kubalík.

Zájemci, volejte

Pokud by se našel zodpovědný zájemce, který by se byl schopen o Čoka správně starat, nastavit mu pravidla, a investovat do jeho léčby, může kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258.