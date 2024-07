Pes měl před pár dny štěstí, že zrovna přišla žena, která ho krmí. Šanci, že by Kery hlavu sama vyprostila, byla téměř nulová, protože už měla krk pořádně nateklý. Nejdříve se jí pokoušeli pomoci přivolaní strážníci, vysvobodili ji však až hasiči.

„Jednotka ze stanice Ostrava-Přívoz použila hydraulické nůžky, kterými poté, co informovala majitele areálu, vzpěru v bráně přestřihla,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová. Fenka dostala napít a poté se přestěhovala do stínu kotce.

Psa prý lidi dráždí

„Rozhodli jsme se pokrýt kovovou bránu pletivem. Kery máme moc rádi. Je to hodný a spolehlivý pes, kterého jsme si vzali z útulku. Mrzí nás, co se stalo, a jsme rádi, že to dobře dopadlo,“ sdělila pracovnice stavební firmy.

Video Video se připravuje ... Pes zůstal zaklíněný hlavou v mříži, vyprostili ho hasiči a strážníci MP Ostrava

Podle ní je problém v tom, že kolem bydlí spoustu nepřizpůsobivých lidí a hlavně děti Kery často dráždí. „Po této nešťastné události za mnou přišel jeden chlapec, který se přiznal, že do brány kopal. Zřejmě se doslechl, jaké to mělo následky, a chtěl vědět, zda je pes v pořádku,“ podotkla ještě žena.