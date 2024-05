Štír

Po pravdě řečeno budete v práci mimo sebe a neoslníte. Až do poloviny měsíci počítejte s rozladěností a náladovostí. Opravdu to nebudete mít snadné, ale to neznamená, že byste měli rezignovat. Na vině jsou osobní záležitosti, na něž musíte stále myslet.