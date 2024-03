První slabší mrtvice rodině narušila předvánoční čas v roce 2022. „Adam necítil levou nohu. Myslela jsem, že si ji přeseděl. On plakal, že je něco špatně. Byl vyšetřen, neměl příznaky jako svěšený koutek, porucha zraku, řeči. Vyzvracel se, chytl barvu a šlo se domů,“ líčila Adamova máma Lucie.

Dva dny nato ale klučina zvracel, padal nalevo, byl „mimo“. Zase sanitka směr špitál a pak kolečko vyšetření, pozorování, léky. S oslabenou levou stranou těla ze špitálu zamířil do klimkovických sanatorií. „Cvičení mu pomáhala, ale bylo hrozné ho vidět zpočátku na vozíku,“ přiznal tatínek David.

Přišlo to zas

Loni v srpnu byla noční můra zpět. „Plakal, že ho bolí hlava. Všechno se opakovalo,“ popsala Lucie Krakovková. „Vyšetření prokázala uzávěr mozkové tepny. Pacientu jsme ihned na angiolince provedli zprůchodnění mozkové tepny zavedením cévní výztuže, tzv. stentu,“ řekl docent Václav Procházka.

Adam miluje počítače Adamovou největší vášní jsou počítače. „Hraju často hry s kamarády, třeba Minecraft,“ usmál se klučina, kterého zajímá i programování. „Ve škole mě baví plavání, počítače, ale nejvíc obědy,“ pobavil Adam Krakovka. O nepěkných zážitcích s mrtvicí mluvit nechtěl a nechal to na mamince.

Následky na Adamovi nejsou takřka znát a zase chodí do školy. „Jsme rádi, že jsme u toho byli, on nebyl sám a do nemocnice jsme přijeli včas. Adama nenechám samého, bojím se, že se to vrátí. Děkuji týmu fakultky, že tady s námi může být v takovém stavu, jakém je,“ uzavřela Lucie Krakovková.

Pomoc vyhledat včas!

Ač ji u dětí málokdo čeká, cévní mozková příhoda patří mezi 10 nejčastějších příčin dětských úmrtí! Pokud mrtvičku dítě přežije, mívá často doživotní následky.

„Hlavní je vyhledat pomoc co nejdříve. Bohužel až dvě třetiny případů u dětí se k odborné pomoci dostane pozdě. Občas to bývá až 20 hodin! Od prvních příznaků by to mělo být maximálně šest hodin,“ říká docent Václav Procházka.

Příznaky mohou zmást

Zákeřnost cévních mozkových příhod spočívá v jejich zpočátku nenápadných příznacích. „Může jít o změnu chování, bolest hlavy, zvracení, porucha chůze. Vysoce varovnými příznaky už jsou oslabené končetiny, porucha citlivosti, pokleslý koutek úst, porucha zraku, řeči, epileptický záchvat,“ popsala primářka neurologie Hana Medřická.

Obezita, úrazy i covid

Příčiny mozkových příhod u dětí bývají vrozené či získané. Mezi ty první patří srdeční vady, poruchy metabolismu či autoimunitní nemoci. Za ty druhé může hlavně škodlivý životní styl.

„Přibývá obézních dětí s nedostatkem pohybu či nesprávným stravovacím režimem. Přibývá úrazů. Zachytili jsme nálezy na cévách u dětí po covidu. U mladistvých jsou rizikem i drogy a hormonální antikoncepce,“ řekla primářka Hana Medřická. Výskyt příhod se ale zatím nezvýšil. „Je meziročně kolísavý,“ dodala.

Za posledních pět let provedli lékaři na angiolince Fakultní nemocnice Ostrava v souvislosti s cévní mozkovou příhodou u dětí 55 výkonů.

VIDEO: Jak poznáte snadno a rychle příznaky mrtvice?

