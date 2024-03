Ječné zrno u oka? Hrozí i nádor, varuje lékař a radí, jak jej rozpoznat

Oční víčka, jak spodní a horní, jsou viditelná část obličeje. Skutečně i tam mohou růst nádory?

MUDr. Adam Kopecký: Na očních víčkách, tedy horních i spodních, mohou vznikat nádory stejně jako kdekoliv jinde na kůži. Asi 90 % nádorů tvoří tzv. bazaliom, zhoubný nádor, který roste velmi pomalu a v uvozovkách jeho pozitivum je, že nemetastazuje, a pokud ano, je to velmi vzácné.

Největší problém je však u něj to, že lidé jej velmi často zanedbají a k lékaři přichází až ve chvíli, kdy je nádor už velký. Zažil jsem i případy, kdy pacient nádor zanedbal a ten mu v podstatě udělal díru do nosu. Dále se může objevit dlaždicový buněčný karcinom, který je nebezpečnější než bazaliom, ale není tak častý. Je třeba říci, že většina nádorů očních víček je nezhoubných.

U koho se tyto nádory objevují nejčastěji?

Nejčastěji u věkové kategorie 50 až 60 +, ale pravdou je, že např. u bazaliomu věkový průměr lehce klesá, každoročně se nám objeví nějací lidé ve věku kolem 30 let a rozhodně ne všichni mají rizikové faktory, jako je genetická zátěž, kdy měl někdo z rodiny nádor, nebo se nejedná o blond pacienty – což je mimo jiné také rizikový faktor – plavovlasost a světlá barva kůže.

Jaké jsou další rizikové faktory?

Jak jsem uváděl – vyšší věk a pak také celoživotní expozice slunečnímu záření. Dále je prokázaným rizikovým faktorem kouření. V případě bazaliomu se může stát, že pokud ho již člověk měl kdekoliv na těle, může se objevit znovu i na víčkách.

Máte pocit, že výskyt nádorů očních víček stoupá?

Ano, incidence stoupá s tím, jak se zvyšuje věk populace.

Zanedbaný nádor může znamenat ztrátu oka

Pokud už se nádor objeví, jaký je postup?

Nádory se odstraňují samozřejmě chirurgicky a jde to poměrně snadno. Horší je, pokud pacient svůj stav zanedbá, jak jsem říkal, a nádor začne růst, např. do vnitřního koutku oka, což je nejrizikovější místo pro další šíření. Když nádor prorůstá do očnice a nelze ho odstranit či jinak léčit, tak se musí odstranit celý obsah očnice včetně oka.

To tedy znamená, že zanedbaný nádor nás může připravit o zrak?

Ano, to je největší riziko. Nádor nemusí nutně hned znamenat ztrátu očnice, ale mohou nastat komplikace jako nefunkčnost očních víček, suchost oka apod.

Jak poznat nádor?

Jak rozpoznám, že mám u očního víčka nádor? Co když je to např. „jen“ ječné zrno?

Pokud útvar u oka opakovaně krvácí, případně vředovatí, rozhodně nejde o ječné zrno a měl by útvar zhodnotit oční lékař. Také se může stát, že v místě, kde se nádor tvoří, ztrácí člověk řasy. Také by měl člověk zamířit k lékaři, pokud se mu objeví na víčkách nějaká pigmentace či skvrna, která tam dosud nebyla.

Říká se, že rakovina nebolí. Je to tak i v případě nádorů očních víček?

Ano. Nebolí to, ale může to pacientovi překážet. Navíc roste velmi pomalu, plíživě a člověk si toho dlouhou dobu nevšímá.

Lékař: Noste sluneční brýle!

Dá se nádorům očních víček předcházet?

Samozřejmě je vhodný zdravý životní styl, nekouřit a zejména je důležitá ochrana před slunečním zářením – lidé by měli nosit kvalitní sluneční brýle s UV filtrem.

Mnoho lékařů říká, že během covidu-19 lidé zanedbávali prevenci a nyní přicházejí pozdě. Jak je to ve vašem oboru?

Musím souhlasit, lidé skutečně k lékařům nechodili. Počet rozsáhlých chirurgických výkonů, které jsem prováděl po covid-19, rozhodně stoupl.

Myslím, že by mělo zaznít, že často je to o přístupu celé rodiny. Často se mi stává, že senioři nechtějí k lékaři, každoročně mám případ, kdy pacient nechtěl k lékaři, odkládal to a pak to dojde do fáze, kdy musíte operovat jak horní, tak spodní víčko. Proto bych apeloval na příbuzné, aby v případě podezření na takovou nemoc, seniora k lékaři přivedli.

Pokud se mi u oka něco objeví, jak reagovat?

Rozhodně by vás měl prvně vidět praktický lékař, případně pak oční lékař. Ti vás pak předají k dalšímu vyšetření.