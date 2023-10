Podcast: Přes 30 let vyslýchá kriminálníky. Po pár minutách vím, koho mám před sebou, říká Müller

Zkušený policista má za sebou více než 30 let praxe a po velice úspěšných přednáškách o své práci napsal knihu Skutečné zločiny na Plzeňsku. Pro publikaci vybral ty nejzajímavější případy, na nichž se s kolegy podílel. Sám spisovatel ve všech rozhovorech zdůrazňuje, že není vyšetřovatel, jak jej můžeme znát z televizních krimi seriálů, ale operativec. Co má na starosti?

„Vyřešení nějakého případu bychom mohli rozdělit na dvě fáze. V té první se uskutečňuje tzv. prověřování, kdy se ten případ nějakým způsobem narodí a později máme i podezřelou osobu. Jakmile je jí doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, tak to už je ta fáze vyšetřování,“ vysvětlil František Müller. Operativci tak zajišťují místo činu, vyslýchají svědky a přicházejí do kontaktu s podezřelými. Jsou to právě oni, jejichž poznatky vedou k pachateli a jimi zajištěné důkazy jsou klíčové pro žalobce.

Krev byla všude

Policista po tolika letech u kriminálky již do vyslýchaných lidí vidí: „Když se tam proti mně posadí nějaký člověk, tak už po pár minutách dokážu odhadnout, koho mám zhruba před sebou,“ přiznává František Müller a dodává, jak občas pozná pachatele: „Když před sebou máte nevinného člověka, tak má zájem zjistit, proč na policii je. Kdežto podezřelý, který to skutečně spáchal, tak neříkám, že je to pravidlo, ale je připravený na komunikaci s vámi a jeho vyjadřovací schopnosti nebo gesta jsou trochu jiný,“ uvedl host podcastu.

František Müller nastoupil v roce 1990 na Městské ředitelství policie ČR v Plzni, kde věnoval především loupežím. Na Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje přestoupil v roce 2008 a pracuje tam dodnes. „Od začátku letošního roku tam máme 11 nebo 12 případů vražd a musíme tam počítat i pokusy o vraždu,“ říká člen plzeňské kriminálky.

Mezi nejkrvavější případy, kterými se zabýval, byla dvojnásobná vražda, kdy místo činu přirovnával ke scéně z hororu. V místnosti totiž byl extrémně nízký strop, okna kryly závěsy, a proto bylo uvnitř šero a na zemi byl koberec nasáklý krví. Temná tekutina byla dle Müllera úplně všude. „Tehdy jsem se bavil s přednostou soudního lékařství v Plzni a ten v té době dělal přes 40 let soudního znalce a sám mi řekl, že něco podobného viděl jen dvakrát v životě. Takže to si asi dokážete představit, co to bylo za brutalitu,“ vzpomínal Müller. Pachatel nebyl jeden, ale za brutální vraždy mohli dva bratři, které dopadli.

Vraha držel za ruku

Zásadní pro výslech podezřelého je podle zkušeného kriminalisty empatie. Mnohdy se totiž vrah chce někomu svěřit, ale neví komu a neví jak. „Zažil jsem jednoho pachatele, kterého mi bylo dokonce až líto, když mi vyprávěl svůj příběh,“ zamyslel se kriminalista. Tehdy se mu doznal muž, který zastřelil lichváře. „Vázlo placení jeho splátek, aby ho donutili zaplatit jeho závazky, tak mu rozmlátili auta, potom mu zlikvidovali psy a pak mu řekli, že pokud to za týden nezaplatí, sáhnou mu na rodinu.“ Kriminalista tehdy držel plačícího muže za ruku a dodnes tvrdí, že chápe, proč v devadesátých letech zoufalý čin udělal.

