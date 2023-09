Podcast: Myslivec k vraždě přítelkyně použil nůž, paličku i pušku. Policii chtěl zmást cizím DNA

Vražda se odehrála 5. března 2014. Podle pozdější Polcarovy výpovědi mezi partnery začalo docházet k hádkám poté, co se Kateřina k příteli přestěhovala. Údajně mu lhala a měla mít dluhy. Osudný den byli Polcar i jeho přítelkyně pod vlivem alkoholu a opět se pohádali. Kateřina měla prý partnerovi říct, že ho má plné zuby, a že se odstěhuje. U toho měla údajně držet nůž a příteli naznačit, že ho chce bodnout.

Polcar vzal jiný nůž a začal běsnit, nejprve Kateřinu osmkrát bodl a následně vzal paličku a tou ji praštil do hlavy tak silně, že se mu nástroj v ruce rozpadl. Po ráně se žena skácela k zemi. „Přestal jsem se ovládat, vzal jsem paličku a udeřil jsem ji,“ popsal později vrah. Jenže ani to mu nestačilo, protože pak šel do trezoru, kde měl uložené zbraně, vzal si pušku ptáčnici a střelil ji dvakrát do spánku. Údajně proto, že už jí nebylo pomoci, a on nechtěl, aby ji to bolelo.

Tělo pak Polcar velmi pečlivě ukryl, jako myslivec dobře znal lesní terén a dokázal najít odlehlé místo. Na policii následně nahlásil, že Kateřinu pohřešuje. Polcar navíc chtěl zmást kriminalisty tím, že požádal cizího muže, zda by mu nenadepsal obálku a nepřilepil na ni známku. S dopisem pak odjel do Kolína, odkud ho poslal Kateřininým rodičům. Uvnitř byl ženin občanský průkaz. Právě tento krok však nakonec dopomohl k odhalení vraha. Policisté podle DNA na obálce našli muže, který obálku nadepsal, a ten identifikoval Polcara jako toho, kdo ho o to požádal.

