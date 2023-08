Podcast: Kdo byl tajemný doktor i facka Škrlové od Kateřiny. Co dalšího vyšlo najevo u soudu s tyrany?

Podcastová minisérie, kterou si pro vás připravil Blesk a Insta Crime Podcast, podrobně mapuje hrůzný případ známý jako Kuřimská kauza. V předposledním díle přiblížily moderátorky Tereza a Petra detaily celého soudního jednání s tyrany.

Během něho totiž soudní znalci popsali povahy obviněných a vyšlo najevo mnoho dalších skutečností. Podle obžaloby bylo cílem procesu mučení chlapců zpřetrhat základní vztahy v rodině a vytvořit člověka se zlomenou vůlí, necitlivého k bolesti a násilí, který by se podřídil jakýmkoliv příkazům autority.

Kdo byl doktor?

Klára Maurerová se ke svému jednání přiznala, neustále ale zmiňovala tajemného doktora a ještě první dny soudního líčení byla přesvědčená, že se jedná o 13letou holčičku. Podle soudu měla velký respekt k autoritám, snížené sebevědomí a byla velmi submisivní. Byla zcela v zajetí své vlastní představy o tom, že musí pečovat o těžce nemocnou, týranou a sexuálně zneužívanou Aničku. Její role byla charakterizována jako pachatele i oběti zároveň. Vypovídala déle než pět hodin.

Grafický přehled osob z Kuřimské kauzy. | Blesk

Naopak její sestra Kateřina pronesla pouze krátké prohlášení. Byla nadprůměrně inteligentní a měla bohatě rozvinutou fantazii. Podle soudu je mimo jiné citově chladná s malou schopností empatie, jedná se o dominantní osobu, u které převládají rysy schizoidní a histriónské. Kateřina Mauerová se odmítla podrobit sexuologickému vyšetření, a ani znalkyním se nepodařilo zjistit, zda vztah mezi Kateřinou a Barborou měl sexuální podtext.

Facka Aničce

Přiznala se k tomu, že stvoření Aničky byl její nápad. Navíc vyšlo najevo, že všechny zprávy zasílané od tajemného doktora, byly odesílány z jejího mobilu a počítače. Navíc si byla vědoma, že její sestra je na ní od dětství citově závislá a využila toho.

U soudu vypovídali také někteří svědci. Například matka sester Mauerových, která popsala podivný incident. „Pekli jsme cukroví a Anička ho skládala na plech. Katka jí kontrolovala a několikrát jí řekla, ať to skládá pořádně. Z ničeho nic pak vstala a vrazila Aničce facku. Šokovalo mě to. Nevím, co blbla, když byla Anička nemocná,“ řekla před soudem.

Mnohem více šokujících detailů ze soudního procesu se dozvíte v předposledním dílu minisérie o kuřimské kauze.