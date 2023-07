Podcast: Šok policistů po odhalení týrání v Kuřimi. Chlapec ležel svázaný izolepou ve vlastních zvratcích

Podcastová minisérie, kterou si pro vás připravil Blesk a Insta Crime Blog, podrobně mapuje hrůzný případ známý jako kuřimská kauza. Ve čtvrtém díle této speciální série vám moderátorky Insta Crime Podcastu Tereza a Petra přiblíží to, jak došlo k odhalení strašného týrání i bizarní podvod s DNA testy, který kupodivu vyšel.

Osudný den 7. května 2007 naladil soused Kláry Mauerové na svůj baby set něco velice podivného. Na televizi uviděl nahého svázaného chlapce v jakési komoře. Když obraz naladil tentýž den už podruhé, byl chlapec svázaný v kozelci na zemi a jedl jídlo vysypané u hlavy, nebo mu ho nějaká žena cpala do pusy se slovy „drž hubu“ a „žer to, nebo ti donesu další“. Soused zalarmoval policii a přehrál jim záznam, který nahrál na DVD.

Kriminalisté se následně vydali k domu Kláry Mauerové. Ta je sice pustila dovnitř, ale tvrdila jim, že žádného syna nemá, že má jen autistickou dceru, a že na záznamu viděli policisté ji. Podle výpovědí zasahujících policistů se „Anička“ pohybovala po domě po čtyřech a vydávala skřeky a zvuky. Když policisté chtěli jít do komory, nastalo drama, Klára i Kateřina jim v tom bránily a zapojila se i Škrlová, která dokonce jednoho policistu napadla.

To, co pak kriminalisté viděli uvnitř komory, je zcela šokovalo. Ondra ležel nahý na břiše, na holé betonové podlaze s hlavou ve zvratcích a zbytcích jídla. Byl svázán lepící páskou do kozelce. V místnosti bylo navíc velké vedro a zapáchalo to tam zvratky a výkaly. Chlapec byl naprosto klidný a s hasiči čile komunikoval. Prakticky působil, že je pro něj stav, ve kterém ho našli, normální.